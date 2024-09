A empresa Águas da Região de Aveiro (AdRA) vai reduzir a fatura da água aos clientes que a usaram para combater os incêndios que lavraram em Albergaria-a-Velha na semana passada, informa a autarquia na sua página da Internet.

A medida é tomada pela AdRA, empresa do grupo Águas de Portugal que abrange dez municípios da região, entre os quais Albergaria-a-Velha, Águeda e Sever do Vouga.

“Consciente de que muitos clientes vão apresentar consumos elevados, devido à água da rede pública usada no combate aos incêndios”, a AdRA anuncia que vai aplicar uma medida de apoio para atenuar as faturas.

No comunicado reproduzido pela autarquia, a empresa justifica que não podia ficar indiferente à tragédia que assolou o distrito, e o concelho em particular, no seguimento dos incêndios.

Esse apoio é dado mediante a apresentação de um pedido de redução da fatura, por parte de quem utilizou água da rede pública no combate aos incêndios, juntamente com a leitura do contador.

Para tal deve ser feita “uma exposição circunstanciada dos factos, com dados, localização do foco de incêndio ou outros elementos relevantes, comprovados por declaração da Junta de Freguesia ou dos bombeiros.

“O valor apurado será traduzido na emissão de uma nota de crédito sobre o valor correspondente ao volume de água que se considere anormal, tendo em conta o consumo médio do cliente”, esclarece a empresa.

Nove pessoas morreram e mais de 170 ficaram feridas em consequência dos incêndios que atingiram na passada semana sobretudo as regiões Norte e Centro de Portugal.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil contabilizou oficialmente cinco mortos nos fogos.

Os incêndios florestais consumiram, entre os dias 15 e 20 de setembro, cerca de 135.000 hectares, totalizando este ano a área ardida em Portugal quase 147.000 hectares, a terceira maior da década, segundo o sistema europeu Copernicus.