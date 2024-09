Siga aqui o liveblog sobre a guerra na Ucrânia

O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, começou a sua visita aos Estados Unidos no domingo, no Estado da Pensilvânia, onde esteve numa fábrica de munições e agradeceu aos trabalhadores por “construirem o arsenal da liberdade”. Deixou-lhes ainda um pedido: que construam mais.

De visita aos Estados Unidos por ocasião da Assembleia Geral das Nações Unidas, em Nova Iorque, o chefe de Estado ucraniano passou na terra natal do Presidente Joe Biden, Scranton no Estado da Pensilvânia, onde visitou uma fábrica de munições do exército. Esta é uma das poucas instalações norte-americanas que fabrica munições de artilharia de 155 milímetros e que aumentou a produção para alimentar o esforço de guerra ucraniano. Desde o início da ofensiva russa, Kiev já recebeu 3 milhões destas munições, relata a Associated Press.

O Presidente ucraniano foi acompanhado pelo Governador da Pensilvânia, Josh Shapiro, o Senador democrata Bob Casey, e o congressista Matt Cartwright. Este último relatou à AP que Volodymyr Zelensky deixou uma mensagem breve e clara aos trabalhadores da fábrica: “Obrigada. E precisamos de mais.”.

During my visit to the Scranton Army Ammunition Plant, where components for artillery and mortar shells are produced, including 155 mm shells for Ukraine, I emphasized the dedication of the workers, which is truly inspiring—they are helping Ukraine stand strong in our fight for… pic.twitter.com/rs0vLZRlVU

“Enfatizei a dedicação dos trabalhadores, que é realmente inspiradora — eles estão a ajudar a Ucrânia a permanecer forte na nossa luta pela liberdade”, escreveu Zelensky no X, sublinhando a sua mensagem de agradecimento. “Obrigada às pessoas de Scranton, Pensilvânia, e de todos os Estados onde norte-americanos estão a construir este incrível arsenal da liberdade global. Juntos, estamos a fortalecer a defesa da liberdade e democracia.”.

Na mesma publicação, o Presidente ucraniano publicou um vídeo da sua visita, em que assinou as munições e falou aos trabalhadores. Entre os residentes de Scranton que saíram à rua para receber a comitiva presidencial, estavam alguns descendentes de ucranianos com bandeiras, que se mostraram agradados e agradecidos com a visita de Zelensky, ainda que, entrevistados pela AP, tenham lamentado a necessidade de ter acontecido, uma vez que isso significa que a Ucrânia continua sob ataque.

Também a estes residentes, Volodymyr Zelensky deixou um agradecimento. “Quero estender a minha especial gratidão a todos os que nos deram as boas vindas a Scranton com o azul e o amarelo da nossa bandeira”, escreveu numa outra publicação nas suas redes sociais, em que partilhou imagens de uma reunião com Shapiro, Casey e Cartwright, antes da sua visita à fábrica.

I met with Pennsylvania Governor Josh Shapiro, Senator Bob Casey, and Congressman Matt Cartwright.

I am grateful for all their support. We agreed to work even more actively to increase our common strength—the strength of both Ukraine and America.

I also want to extend my… pic.twitter.com/Ad6Wd5XcWO

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 23, 2024