A polícia norueguesa está a avaliar suspeitas levantadas pela imprensa internacional que ligam uma empresa de proprietário norueguês à venda ao Hezbollah dos pagers que explodiram na semana passada, noticia a Reuters. Esta é uma investigação preliminar que poderá originar uma investigação completa.

A Norta Global Ltd, fundada por Rinson Jose e sediada em Sófia, Bulgária, já estava a ser alvo de uma investigação pelas autoridades búlgaras desde a semana passada, após acusação do seu envolvimento na venda dos pagers pelo media húngaro Telex. As autoridades de Sófia afirmam que não foram aprovadas vendas relevantes envolvendo a empresa e que a única transação registada envolveu 1,6 milhões de euros a serem enviados para a Hungria. A empresa foi fundada em 2022 pelo cidadão indo-norueguês de 39 anos, segundo documentos consultados pela Reuters.

Segundo o perfil que tem no LinkedIn, Jose é empregado pelo DN Media Group, desde fevereiro 2020. O grupo disse que Jose partiu para uma conferência em Boston dia 17 de setembro, quando consultado pela Reuters. A agência noticia ainda que o DN Media Group não tem conseguido contactar Jose desde dia 18 de setembro.

Rinson Jose tinha igualmente um perfil (entretanto apagado) na Founders Nations, uma plataforma digital que conecta empresários com start-ups israelitas, segundo a Ynews. Amigos e família do suspeito não sabiam que Jose era proprietário da empresa sediada na Bulgária, afirmando também não conseguir estabelecer contacto com o cidadão norueguês desde as acusações do seu envolvimento na venda dos pagers ao Hezbollah, acrescenta o media israelita.