Brilhou em Paris. Foi um dos nomes mais sonantes dos últimos Jogos Olímpicos. Tornou-se numa grande referência para a população da Argélia. Imane Khelif, a argelina que se sagrou campeã olímpica na categoria de -66kg e subiu ao trono de RolandGarros contra todas as expectativas, está a aproveitar de tal forma a fama que só uma Olimpíada lhe podia dar, que está a expandir a sua presença e notoriedade para fora do desporto, chegando, inclusivamente, à Semana da Moda de Milão, que decorreu na última semana.

A história de Khelif no mundo do boxe acabou por ficar marcada pela polémica relativa à sua identidade de género, depois de ter derrotado a italiana Angela Carini, no primeiro combate de Paris2024, em apenas 46 segundos. A polémica estalou quando a adversária insinuou que o combate não foi justo e a argelina possuía uma “vantagem competitiva”. A partir daí, a pugilista teve de lidar com vários rumores relativos ao seu sexo, incluindo de figuras mediáticas como J. K. Rowling ou Elon Musk. Porém, a polémica não se ficou por Paris e, semanas depois de a competição ter terminado, começou a circular nas redes sociais a informação de que Khelif tinha sido suspensa por ser um homem, baseada numa imagem manipulada com inteligência artificial, escreve o El Español.

As críticas não evitaram que Imane fosse recebida no seu país como uma verdadeira heroína, por milhares de argelinos, e tivesse sido condecorada pelo Presidente Abdelmadjid Tebboune com a Ordem do Mérito. Os Jogos Olímpicos tiveram ainda o condão de revirar a vida de Khelif que, depois da competição, renovou o seu look e fez um tratamento de beleza. Para além disso, a argelina ingressou no mundo da moda e estreou-se na Semana da Moda de Milão, aceitando o convite de Bottega Veneta para participar num desfile. A pugilista desfilou, assim, ao lado de nomes como Kendall Jenner, Julianne Moore ou Michelle Yeoh.

Na cidade italiana, Khelif apresentou a coleção relativa ao outono de 2024 e, acima de tudo, mostrou que a sua marca não se limita ao desporto e ao boxe. A nova faceta da atleta promete não ficar por aqui já que, nas redes sociais, esta ganhou milhares de seguidores e teve um grande crescimento. Perante isso, Imane começou a partilhar alguns momentos da sua vida, como treinos ou parcerias com marcas de moda. O mundo dos influenciadores parece ser mais uma imagem de marca da argelina.