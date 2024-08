Notas 10 com ponto deduzido, uma assinatura, lágrimas e o grito "Eu sou uma mulher": a tarde surreal em que Imane ganhou a sua medalha

Regressamos ao momento em que, muito apertados, com a mochila entre as pernas e o computador no colo (com o telefone também inclinado porque a essa hora estava a terminar a prova de estrada do ciclismo e a ter início a final da trave na ginástica feminina), conseguimos um lugar na Nord Paris Arena. Do Stade de France onde se realiza o atletismo até ao local que recebe o boxe existe apenas uma paragem na linha de comboio mesmo sendo uma viagem ainda longa com mais de 15 minutos, saindo nessa paragem a entrada é talvez a mais próxima nestes Jogos. Por ali já tinham também entrado muitos adeptos para os vários combates que se iam realizando em diferentes categorias. Quartos dos 57kg masculinos, quartos dos 71kg masculinos, quartos dos 50kg femininos, quartos dos 66kg femininos. Cada vitória garantia de imediato uma medalha.

Questão? Como havia muitas nacionalidades, todos estavam já dentro do recinto. O norte-americano Omari Jones foi o primeiro a ganhar desde que chegámos para gáudio de vários adeptos dos EUA presentes, depois foi o usbeque Asadkhuja Muydinkhujaev a deixar alguns elementos com credenciais de staff que minutos antes iam quase comendo cigarros lá fora em festa, a seguir a chinesa Wu Yu também com direito a claque com várias bandeiras e buzinas como naquelas manifestações que cortam estradas, depois o cazaque Nazym Kyzaibay também com as tais pessoas do staff a atropelarem-se nos festejos, a seguir a tailandesa Janjaem Suwannapheng. Aí, vimos o caso mal parado na bancada: um elemento da Tailândia festejou mais alto quase em resposta a adeptos turcos que passaram o combate todo a puxar por Busenaz Surmeneli, os turcos ficaram a olhar de lado já a preparar outra festa nada olímpica e a sorte é que lá conseguiu sair dali…

Chegava, com um ligeiro atraso, o momento pelo qual todos esperavam. A autêntica claque qual futebol da Argélia do topo do nosso lado esquerdo já tinha dados sinais da presença, com dezenas de bandeiras do país (com duas da Hungria lá pelo meio sem feridos a registar, o que também faz parte da magia dos Jogos), mas a partir do momento em que estava Imane Khelif estava prestes a entrar em ação os decibéis mudaram e de que maneira, com cânticos de “Imane, Imane, Imane” que ecoavam por todo o pavilhão onde estavam mais argelinos espalhados. Até aquelas cadeiras mais à frente do ringue, que por norma são destinadas a convites ou quem não tem problemas em pagar mais, tinham um adepto com uma bandeira a fazer claque. Antes dos Jogos, era uma figura querida. Durante os Jogos, passou a heroína. Este sábado, foi elevada a deusa.