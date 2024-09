O regresso de Arsenal, nas duas últimas temporadas, e Chelsea, esta época, às principais discussões da Premier League em conjunto com Manchester City e Liverpool deixou os outros dois elementos dos big six ingleses fora da mesa de jantar. Manchester United e Tottenham, cada um à sua maneira, cada um com as suas decisões e cada um com as suas idiossincrasias, têm sido os protagonistas de verdadeiras debacles nos anos mais recentes. Este domingo, cruzavam-se.

Já com o Liverpool isolado na liderança da Premier League, Manchester City e Arsenal igualados a um ponto dos reds e Chelsea com apenas menos um ponto do que citizens e gunners, o Manchester United recebia o Tottenham numa altura em que as duas equipas já estão algo afastadas dos teóricos principais rivais. Em Old Trafford, porém, surgiam em situações diferentes: os red devils empataram em casa com o Twente no arranque da Liga Europa, enquanto que os spurs conseguiram impor-se diante do Qarabag.

Do lado do Manchester United, Erik ten Hag tinha a clara noção de que o cerco começa a ficar cada vez mais apertado a cada resultado menos positivo — e que o jogo grande contra o Tottenham, este domingo, poderia tornar-se decisivo. “Temos de assumir a situação, ainda estamos a trabalhar, estamos em progresso. Temos de contratar jogadores, mas tomámos a decisão de contratar jogadores muito jovens, como aconteceu no ano passado. São jogadores em que acreditamos para este momento e também para o futuro e temos de construir com eles. Mas também temos de ser justos. Ganhámos dois troféus nas últimas duas épocas e somos ambiciosos. Queremos ganhar mais e chegar o mais longe possível, entrar em cada jogo para ganhar, seja qual for o adversário”, disse o treinador neerlandês na antevisão.

Do outro lado, Ange Postecoglou não escondia que perdeu o élan que chegou a ter com os adeptos dos spurs depois do início entusiasmante da época passada. “É difícil dizer como é que lido com as críticas porque acho que cada um de nós lida com o assunto de maneira diferente. Mas temos de entender que é parte da nossa existência como treinadores. Não sei quem é que disse que era um ‘trabalho impossível’, mas acho que se tem tornado cada vez mais impossível porque parece que o sucesso não é suficiente se não tiver identidade. E a identidade não é suficiente se não tiver estética. E a estética não é suficiente se não tiver um legado. Existe sempre uma camada adicional. Parece que ninguém está a fazer um bom trabalho se não ganhar todas as competições no final do ano”, atirou o técnico australiano.

Let's follow Micky van de Ven as he covered most of the pitch before assisting Brennan Johnson???? What a run it was to lead to @SpursOfficial's opener!#MUNTOT pic.twitter.com/qpr6LR617s — Premier League (@premierleague) September 29, 2024

Neste contexto, Erik ten Hag lançava Alejandro Garnacho, Bruno Fernandes e Rashford no apoio a Zirkzee, com Manuel Ugarte e Kobbie Mainoo no meio-campo e Diogo Dalot a ser naturalmente titular na direita da defesa. Já Ange Postecoglou tinha Timo Werner, Dominic Solanke e Brennan Johnson no trio ofensivo, com Son Heung-min a falhar o jogo após sair lesionado na Liga Europa na semana passada, e James Maddison, Bentancur e Kulusevski formavam o setor intermédio, com Pedro Porro a surgir na ala direita.

O Tottenham entrou praticamente a ganhar. Logo nos instantes iniciais, Micky van de Ven lançou-se numa das suas arrancadas, descaído no lado esquerdo, e entrou na grande área a toda a velocidade antes de cruzar rasteiro para o segundo poste, onde Brennan Johnson apareceu a encostar para abrir o marcador (3′). Os spurs foram essencialmente dominantes durante toda a primeira parte, com Johnson a ter ainda um remate ao poste (20′), e o Manchester United só conseguiu criar perigo através de um pontapé de Garnacho que também acertou no ferro (37′) antes de tudo ficar pior.

Van de Ven ligou o motor e esqueceu-se de o desligar ???? Brennan Johnson ???????????????????????????? @premierleague | @ManUtd 0 x 1 @SpursOfficial#DAZNPremier pic.twitter.com/HifngmL1KO — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 29, 2024

???? Tu és o VAR: Vermelho ou escorregadela? ▫️ Decisão foi expulsão. #DAZNPremier pic.twitter.com/gXsDmEXGZE — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 29, 2024

Já nos últimos minutos antes do intervalo, Bruno Fernandes teve uma entrada muito dura sobre James Maddison e viu o cartão vermelho direto. O internacional português deixou o Manchester United reduzido a dez elementos durante toda a segunda parte, naquela que foi a primeira vez na carreira em que foi expulso com vermelho direto, e Erik ten Hag ainda teve outra contrariedade ao ser forçado a lançar Mason Mount por problemas físicos de Kobbie Mainoo.

O treinador neerlandês voltou a mexer logo no arranque da segunda parte, procurando fortalecer o meio-campo com Casemiro e sacrificando Zirkzee, mas voltou a acontecer o pior. Logo nos primeiros instantes depois do intervalo, Brennan Johnson arrancou na direita sem qualquer oposição, cruzou e beneficiou de um desvio em De Ligt para assistir Kulusevski na perfeição, com o sueco a saltar de forma acrobática para aumentar a vantagem na cara de André Onana (47′).

O Tottenham nunca deixou de ter o controlo das ocorrências, apesar de o Manchester United ter tido um período mais pressionante e intenso à passagem da hora de jogo, e ainda aumentou a vantagem com um desvio de Solanke na sequência de um canto na direita (78′). Os spurs venceram os red devils em Old Trafford, com a equipa de Erik ten Hag a somar a segunda partida consecutiva sem ganhar e a ficar desde já a oito pontos da liderança da Premier League — e muito graças a Brennan Johnson, que fez esquecer a lesão de Son e marcou pelo quarto encontro seguido.