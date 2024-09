A 12.ª edição do Festival da Natureza da Madeira decorre entre terça-feira e domingo, envolvendo 11 tipos diferentes de atividades de natureza, saúde e bem-estar, num investimento de 171 mil euros por parte do Governo Regional, foi esta segunda-feira anunciado.

Em conferência de imprensa, no Funchal, o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, disse que o evento “tem uma descentralização bastante afirmada”, salientando que oito dos 11 concelhos da região recebem atividades do Festival da Natureza: Funchal, Câmara de Lobos, Ponta do Sol, Porto Moniz, Calheta, Machico, Santa Cruz e Porto Santo.

O governante destacou o Eco Nature Fest como uma das novidades desta edição, “um festival de biodiversidade e sustentabilidade” que vai decorrer no Chão das Feiteiras, um parque florestal situado no concelho de Machico, no sábado e no domingo.

De acordo com o programa do certame, o evento inclui workshops, palestras, música ao vivo e atividades ao ar livre “que promovem o bem-estar e a conexão com a natureza”.

Outra das novidades apresentadas por Eduardo Jesus foi o Festival da Baleia da Madeira, que decorre na freguesia do Caniçal, concelho de Machico, localidade onde está situado o Museu da Baleia da região autónoma.

O festival realiza-se entre sexta-feira e domingo, visando “sensibilizar para a importância ecológica dos cetáceos”, através da realização de exposições, expressões artísticas, um cortejo temático, narração de histórias infantis e um arraial.

“Por outro lado, é uma edição com 11 tipos diferentes de atividades ligadas à natureza, à saúde e ao bem-estar“, salientou Eduardo Jesus, referindo que estão previstos passeios de barco ao nascer do sol, ‘coasteering’, ‘stand up paddle’, canoagem, ‘surf’, ‘canyoning’, orientação, caminhadas, passeios de catamarã elétrico com visibilidade subaquática, ‘silent yoga’ e o evento Wanderlust.

O governante assinalou ainda a realização de outras iniciativas como visitas guiadas a vinhas e adegas de sidra, provas de produtos regionais, cinema ao ar livre e ‘performances’ musicais.

“Todas estas atividades necessitam de inscrição e algumas delas de pagamento e estão disponíveis no site www.festivaldanatureza.pt”, realçou.

O festival envolve 280 pessoas, sendo que a ocupação hoteleira para o período do evento é de 89,9%, ligeiramente superior ao registado no ano passado (89,2%), indicou Eduardo Jesus.