Fashion Clinic

Avenida da Liberdade 144, Lisboa. De segunda a sábado das 10h00 às 23h00 e domingo das 12h00 às 20h00.

A Fashion Clinic Woman tem uma nova morada, mas não foi para longe da sua habitual residência. Fica à mesma na Avenida da Liberdade, agora no número 144 e desde o passado dia 23 de agosto que pode ser visitada. O projeto é obra do arquiteto Vincent Van Duysen, que se inspirou numa galeria de arte para criar esta loja. Por isso há um aposta na simplicidade e num luxo silencioso, afinal, a moda em exibição tem a sua dose de criatividade e é a protagonista. Entre o contraste entre branco e preto na decoração, destacam-se ainda algumas peças de mobiliário também da autoria de Van Duysen. A Fashion Clinic nasceu em Lisboa em 1990 e atualmente conta com mais de 40 marcas de moda, nomes internacionais reconhecidos do prêt-à-porter de luxo. Neste espaço, as clientes vão encontrar roupa, acessórios e complementos de lifestyle. Além das marcas que já são residentes na Fashion Clinic, há um corner Christian Louboutin que será único em Lisboa, e há também um corner de joalharia.

Pandora

Praça Dom Pedro IV nº 91 (Rossio), Lisboa. Todos os dias, das 10h00 às 21h00

A Pandora abriu uma nova loja com morada na praça do Rossio, em Lisboa, e tal como as joias é uma pequena surpresa que pode estar recheada de ideias. Neste caso, em 112 metros quadrados divididos por dois pisos podem ser encontradas variadas joias e serviços da marca. Há novidades exclusivas do mercado português. Conte com peças de uma série de linhas (como por exemplo Moments, Timeless, Signature, ME e a nova Essence) e coleções temáticas que resultam de colaborações com a Disney, Marvel e Game of Thrones. E ainda serviços de realização na hora, como piercing e personalização. O espaço é um encontro entre a marca dinamarquesa e a tradição portuguesa, uma vez que foi mantida a arquitetura original do edifício, com os tetos abobadados, arcos em pedra e o chão em calçada. A decoração tem uma paleta em tons claros e aposta na simplicidade, para que as joias sejam as estrelas.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

A Vida Portuguesa

Rua Nova do Almada nº 72. Se segunda a sábado das 10h00 às 19h30 e ao domingo das 11h00 às 19h30.

Depois de 17 anos no nº 11 da Rua da Anchieta, A Vida Portuguesa deslocou-se para umas ruas mais abaixo, mas sem sair do Chiado. Desde o dia 2 de agosto que a loja está instalada no nº 72 da Rua Nova do Almada. A anterior residente era a Livraria Férin, que fechou portas no final de 2023. O espaço aberto em 1840 pelas irmãs Maria Teresa e Gertrudes foi primeiro gabinete de leitura, depois livraria, tipografia, editora e também contou com uma oficina de encadernação. Teve como clientes a casa real portuguesa, Eça de Queiroz e Fernando Pessoa. Viria a ser anunciado o seu fecho por problemas financeiros dias depois de também ser notícia o encerramento d’A Vida Portuguesa na Rua da Anchieta. A loja de produtos tradicionais portugueses ocupou assim o antigo espaço dedicado às leituras e faz questão de manter a secção de livraria logo à entrada e promete uma loja muito maior com um outro piso em baixo a abrir posteriormente.

Kenay Home

Rua Rodrigues Sampaio 111. Tel. +351 213140417. De segunda a sábado das 10h00 às 19h00, fecha ao domingo.

A marca espanhola de mobiliário e decoração criada em 2011 abriu este verão a sua primeira loja fora de Espanha e o local escolhido foi Lisboa. Localizada no coração da capital, mesmo atrás do edifício que outrora foi morada do jornal Diário de Notícias (Marquês de Pombal), a loja Kenay tem 450 metros quadrados e está concentrado num único piso onde podem ser encontrados diferentes ambientes com peças únicas. Também é possível marcar uma reunião na loja para projetos personalizados. O espaço conta ainda com um pátio interior.

Mateo New York

Praça do Príncipe Real, 24, Lisboa. De terça a sexta das 11h00 às 18h00. Sábado das 11h00 às 19h00. Fecha ao domingo e à segunda.

O jamaicano Matthew Harris partiu para Nova Iorque para estudar, mas acabou por dar por si à conquista de um lugar no mundo da joalharia. Lançou a marca Mateo New York em 2009 e começou por se dirigir ao público masculino. Só depois viria uma coleção cápsula feminina e, em 2014, a marca viria a fazer das mulheres o seu principal público-alvo. Entrou nos guarda-joias das celebridades através de figuras como Rihanna, Beyoncé, Zendaya ou Michele Obama. Agora a Mateo vem à conquista de Lisboa, com uma loja no bairro do Príncipe Real aberta desde o início de julho. O espaço está pensado para criar o ambiente de uma casa, há mobiliário vintage e azulejos a representar a herança nacional, mas as protagonistas são mesmo as joias em ouro e parta.

Silent Home

Rua Joaquim António de Aguiar N 70 B, Lisboa. De segunda a sábado das 10:00 às 19:00.

Com porta aberta ao público perto da praça Marquês de Pombal desde maio, a Silent Home convida a um passeio para, pelo menos, ver a seleção de peças de mobiliário, decoração e design reunidas num só ambiente. A visita incluirá sempre uma experiência de cheiros, com a ajuda das fragrâncias para a casa da marca espanhola Cereria Mollá 1899. A dupla Daniel Fonseca e Hugo Covaneiro reuniu os seus conhecimentos de trabalhos anteriores em decoração e luxo e abriu este espaço onde o nome Silent Home traz consigo o conceito de “quiet luxury”, o luxo silencioso que deixa a qualidade mostrar-se através do design e das texturas.

Zara e Zara Home

Praça Dom Pedro IV do nº 96 ao 122 (Rossio), Lisboa. Todos os dias, das 10h00 às 21h00.

Depois de se instalar o rumor de que a Inditex preparava uma Zara no quarteirão da antiga Pastelaria Suiça a expectativa era grande a o tamanho da loja correspondeu. São cinco mil metros quadrados de área comercial divididos por quatro pisos. Nos pisos 0, 1 e 2 estão as coleções de homem e mulher, o 3º está reservado a crianças e Zara Home. A loja abriu no dia 5 de setembro e conta com cerca de 280 colaboradores, uma zona dedicada à tecnologia para entrega de encomendas online e uma nova funcionalidade que permite fazer devoluções online numa espécie de self-service e há 32 “provadores inteligentes” com tecnologia que já se pode encontrar em outras lojas. No piso 0 da loja há um recanto de sabores onde uma parceria com a Castro – Atelier de Pastéis de Nata (do grupo Plateform) permitiu a criação da pastelaria Zara by Castro.

Wewood

Rua Rosa Araújo, nº 31, Lisboa. De terça a sábado das 10h00 às 19h00.

Esta é a segunda loja da marca em Portugal. Depois de abrir um espaço no Porto há dois anos, é agora a vez de Lisboa ter uma Wewood, bem perto da Avenida da Liberdade. A marca está espalhada pelo mundo em showrooms e pontos de venda. A loja na capital tem 200 metros quadrados para os clientes apreciarem o mobiliário de design exclusivo, assim como peças de iluminação, têxtil e cerâmica de outras marcas nacionais e internacionais. A marca diz, em comunicado, estar a apostar em Portugal porque há uma procura crescente, reflexo dos clientes internacionais que se têm vindo a instalar no país. Acrescenta também que este espaço não se destina só a clientes particulares, “mas sobretudo a arquitetos e designers de interiores, tanto para o mercado residencial como comercial”, onde “os profissionais possam também levar os seus clientes finais”. A loja abre no próximo dia 3 de outubro.

Patek Philippe

Avenida da liberdade, 12D. Tel. 213 243 870. De segunda a sábado das 10h00 às 19h0. Fecha ao domingo.

Esta é, não só, a primeira loja da marca em Portugal, como em toda a Península Ibérica. São 200 metros quadrados num só piso térreo, divididos em três áreas com ambientes distintos. Um espaço informal com bar parta acolhimento dos clientes, uma área principal e coração da loja para apreciar os relógios e ter consultoria, e ainda uma sala VIP para receber os clientes mais exigentes e fiéis. “Esta boutique exclusiva representa a forte ligação que une a Patek Philippe a Lisboa há 25 anos; conseguimos o equilíbrio perfeito entre a solenidade suíça e o calor e a alegria portugueses”, diz em comunicado Mario Gimenez, Diretor Geral da empresa na Península Ibérica. A loja que abre as portas na Avenida da Liberdade no final deste mês de setembro resulta de uma parceria com a David Rosas, representante da marca de relógios em Portugal à quatro décadas.