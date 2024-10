Siga aqui o liveblog sobre o conflito no Médio Oriente

O exército israelita confirmou esta terça-feira a morte do comandante Dhu Al Faqar Hinawi, chefe da milícia iraniana Divisão Imam Hussein, e de Muhammad Jaafar Qasir, comandante do Hezbollah, no bombardeamento lançado contra Beirute.

As forças armadas relataram, em declarações separadas, que ambos morreram num ataque “preciso” da Força Aérea na capital libanesa.

Hinawi fazia parte do Hezbollah, eventualmente liderando sua divisão de engenharia na unidade de Aziz, bem como liderando o grupo na região de Alepo, disse o Exército.

Por fim, foi nomeado comandante da Divisão Imam Hussein com a autorização do antigo comandante da Guarda Revolucionária Iraniana, Qasem Soleimani, e do líder do Hezbollah, Hasan Nasrallah, falecido na sexta-feira num ataque israelita contra a capital libanesa.

A sede da divisão ficava nos subúrbios ao sul de Beirute, conhecidos como Dahye, de onde operava ao lado do Hezbollah, explicou o Exército.

Além disso, de acordo com o texto militar, “a divisão desempenha um papel importante no combate e realizou numerosos ataques terroristas a partir de território libanês, sírio e iraquiano, incluindo o lançamento de numerosos mísseis antitanque, veículos aéreos não tripulados e foguetes contra comunidades no norte de Israel”.

Um desses ataques consistiu no lançamento de um ataque com ‘drones’ contra uma escola em Eilat (sul de Israel) em novembro passado.

Por outro lado, Mohammad Jaafar Qasir era “um dos principais líderes” do Hezbollah, e colocaram-no como uma das “figuras mais dominantes do eixo terrorista Irão-Hezbollah-Síria”, bem como próximo das autoridades iranianas, alegaram as autoridades.

Qasir era comandante da unidade de transferência de armas do Irão para o Hezbollah, conhecida como unidade 4400.

Segundo o Exército, ele “liderou centenas de operações estratégicas de transferência de armas para o Hezbollah no Líbano” e foi responsável pela transferência e transporte de fundos do Irão e da Síria para a milícia.

Há mais de dez dias que os ataques israelitas contra a capital do país vizinho se concentram nos subúrbios do sul, onde na sexta-feira passada mataram o líder máximo do Hezbollah, Hasan Nasrallah, bem como outros altos funcionários da milícia xiita, segundo informações do exército.

Esta segunda-feira, Israel bombardeou também o centro de Beirute, no primeiro ataque contra o coração desta cidade desde a guerra entre os dois em 2006, e nesta ocasião provocou a morte de pelo menos quatro pessoas, incluindo três membros de uma milícia palestiniana. .

O exército israelita iniciou a anunciada invasão terrestre em áreas do sul do Líbano na manhã de hoje, pouco antes de bombardear essas áreas e os arredores de Beirute, como nas últimas noites.