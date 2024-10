Hugo Soares, líder parlamentar do PSD, voltou a lamentar o facto de Pedro Nuno Santos não ter feito um esforço sério de aproximação ao Governo para desbloquear o Orçamento do Estado para 2025. “O Governo moveu uma montanha e o PS ainda não saiu do Largo do Rato”, afirmou o social-democrata.

Em declarações aos jornalistas, a partir de Mondim de Basto, Vila Real, Hugo Soares, que é na prática o número dois de Luís Montenegro, recusou-se a fazer mais comentários sobre a contraproposta apresentada por Pedro Nuno Santos na última sexta-feira, nem tão pouco a comprometer-se com a apresentação de uma nova proposta por parte do Governo.

Atirando qualquer comentário para o Executivo liderado por Luís Montenegro, que se reúne amanhã, segunda-feira, em Conselho de Ministros, Hugo Soares disse que cabe ao “Governo tomar uma decisão” sobre a proposta de Pedro Nuno, e será o “primeiro-ministro a pronunciar-se e a explicar ao país” o sentido da decisão.

Na segunda-feira, e ao contrário do que é habitual, não haverá o habitual briefing pós-Conselho de Ministros, o que indicia que o Governo não quererá dar qualquer sinal sobre a contraproposta de Pedro Nuno Santos. De resto, está a ser aguardada com muita expectativa a entrevista de Luís Montenegro à jornalista Maria João Avillez, a ter lugar na terça-feira, na SIC. É a primeira grande entrevista de Montenegro desde que foi eleito primeiro-ministro e poderá servir para anunciar uma decisão.

Voltando a Hugo Soares, o líder parlamentar do PSD aproveitou as declarações aos jornalistas em Mondim de Basto para defender que o “Governo fez um grande esforço de aproximação” aos socialistas e que este não é o tempo de as “circunstâncias pessoais se colocarem à frente dos interesses nacionais”. “Ninguém entenderá que não haja um entendimento”, defendeu o social-democrata.