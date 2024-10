A Skoda, que tinha no Enyaq o seu único modelo eléctrico, reforçou a oferta a bateria com a introdução do Elroq, também um SUV, ligeiramente mais pequeno por fora, mas com a mesma distância entre eixos e largura, o que se traduz num habitáculo com o mesmo espaço interior. Concebido sobre a plataforma MEB do Grupo VW, à semelhança do Enyaq, o Elroq oferece três capacidades de bateria e quatro níveis de potência, com preços na Europa a arrancar nos 33.000€, sendo de esperar um valor similar em Portugal.

Com 4,488 m de comprimento, 1,884 m de largura e 2,765 m de distância entre eixos, o novo SUV da Skoda assume-se como uma proposta do segmento C, precisamente o mesmo do Enyaq, 16 cm mais comprido, mas com a mesma largura e distância entre eixos. Porém e devido ao posicionamento em preço, tudo indica que o construtor optou por colocar o Elroq em confronto com os rivais do segmento B, como o Peugeot E-2008, com preço similar, mas menor oferta de motorizações, transmissão ou bateria e autonomia.

O Elroq tem preço de segmento B, mas oferece a largura, altura e distância entre eixos do segmento C, similares às do Skoda Enyaq 9 fotos

Como membro do Grupo VW que é, o Elroq recorre a mecânicas e acumuladores do banco de órgãos do consórcio alemão. Para começar, oferece as versões mais acessíveis com apenas um motor, instalado no eixo traseiro, com 170 cv, 204 cv e 286 cv, para o topo de gama se distinguir pela presença de um “x” e montar atrás o motor de 204 cv e à frente outro com 109 cv, fixando a potência modulada em 299 cv.

As baterias dão o nome à versão do modelo, com o Elroq 50 a ser o mais acessível, cruzando o motor de 170 cv com a bateria de 52 kWh úteis (55 kWh brutos) e uma autonomia de 375 km. O Elroq 60 eleva a potência para 204 cv e adopta a bateria com 59 kWh (63 kWh brutos) que lhe permite 400 km entre recargas. As versões topo de gama do Elroq são as 85 e 85x, a primeira com o motor mais recente do Grupo VW, com 286 cv, e a bateria com 77 kWh (82 brutos) que lhe assegura um alcance de 581 km entre carregamentos. Já a segunda usufrui do mesmo acumulador e de tracção 4×4, graças ao motor traseiro com 204 cv e o anterior com 109 cv, que somam 299 cv, anunciando a capacidade de percorrer 560 km com uma carga.

Com uma mala generosa de 470 litros, um Cx de 0,26 e a capacidade de recarregar as baterias a 145 kW (no Elroq 50), 165 kW (Elroq 60) e 175 kW (Elroq 85 e 85x), o que permite ir de 10% a 80% em 28 minutos, o novo SUV eléctrico da Skoda é um dos maiores e mais acessíveis do segmento B, apesar de ter dimensões do C, pelo que promete ser dos um modelos a bateria mais competitivos. Isto se a Skoda conseguir manter, igualmente em Portugal, preços a partir de 33.000€.