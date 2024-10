Um homem foi detido na tarde deste domingo nas imediações do comício de Donald Trump em Coachella, no estado da Califórnia, por posse ilegal de armas. O xerife do condado, Chad Bianco, avançou à imprensa local que pode estar em causa uma terceira tentativa de assassinato do candidato republicano à Casa Branca.

O suspeito de 49 anos foi parado numa operação STOP perto do evento e os agentes de segurança descobriram que trazia consigo uma caçadeira, um revólver e um carregador com munições de alta capacidade, para os quais não tinha licença de porte.

Para além disso, trazia uma credencial VIP e outra de imprensa para o comício, que afinal eram falsas. “Eram tão diferentes que causaram alarme aos agentes”, explicou o xerife. “Provavelmente travámos outra tentativa de assassinato.”

Chad Bianco acrescentou ainda que o suspeito, Vam Miller, é eleitor republicano e pertence a uma organização “anti-governo” radical de direita. Segundo a BBC, haverá uma conferência de imprensa do xerife em breve.

O Serviço Secreto, responsável pela segurança de Presidentes e candidatos presidenciais, emitiu um comunicado onde garante que “o incidente não teve impacto nas operações de proteção” e onde declara a sua “gratidão” aos “parceiros de segurança locais”.