Um pai "amoroso", "trabalhador" e disposto a morrer pela Ucrânia. Quem é Ryan Wesley Routh, o suspeito de tentar assassinar Trump?

Um pai “amoroso e atencioso”, um homem “honesto e trabalhador”. A descrição foi feita por Oran Routh, filho de Ryan Wesley Routh, instantes após o pai ter sido detido por suspeitas de uma alegada tentativa de assassinato de Donald Trump quando o candidato republicano jogava golfe em West Palm Beach, na Florida. Apesar de recentemente estarem mais afastados, devido a um “desentendimento” sobre o qual evita falar, o filho defendeu que o pai não é uma pessoa violenta e disse não acreditar que visasse o ex-Presidente norte-americano.

“Isso é de loucos. Eu conheço o meu pai e adoro-o, mas isso não é nada parecido com ele”, afirmou Oran Routh após ter sido contactado este domingo pelo Daily Mail. Foi nesse momento que teve conhecimento das suspeitas que recaíam sobre o pai, que pensava que estava no Havai, onde vive desde 2018, ao invés da Florida. O homem foi, esta segunda-feira, acusado por posse ilegal de arma e de apagar o número de série.

É um trabalhador esforçado e um ótimo pai. É um homem porreiro e simpático, que trabalhou toda a vida”, salientou, garantindo não ter conhecimento de que o pai tivesse uma arma.

Ryan Wesley Routh, de 58 anos, passou a maior parte da sua vida na Carolina do Norte, antes de se mudar para Kaaawa, na ilha de Oahu, no Havai. Em 2018 fundou uma empresa de construção, a Camp Box Honolulu, que constrói barracões e pequenas casas acessíveis para a comunidade de sem-abrigos. Licenciou-se em 1998 na Universidade Estadual Técnica e Agrícola da Carolina do Norte e, nas redes sociais, descreve-se como uma pessoa “enérgica” e “incansável”, que está “constantemente focada em contribuir o mais possível para a comunidade”.

Foi apoiante de Trump, mas ficou “muito desapontado”

Ryan Wesley Routh votou em Donald Trump nas eleições presidenciais de 2016, tendo “ajudado” o republicano a vencer a corrida à Casa Branca. Porém, quatro anos depois, retirou esse apoio e mostrou estar desiludido: “Eu e o mundo esperávamos que o Presidente Trump fosse diferente e melhor do que o candidato, mas todos ficámos muito desapontados e parece que está a piorar e a deteriorar-se”, escreveu na sua conta na rede social X, que entretanto foi suspensa, em junho de 2020. “Ficarei feliz quando se for embora”, acrescentou, de acordo com a CBS News.

Atualmente, de acordo com as declarações do filho, o suspeito não gosta de Trump, tal como “qualquer pessoa razoável”. As mudanças na sua visão do cenário político foram, desde logo, visíveis quando em março deste ano se registou como eleitor não afiliado e votou nas eleições primárias dos democratas na Carolina do Norte para que Joe Biden (entretanto substituído por Kamala Harris) fosse o candidato do partido às presidenciais norte-americanas. Terá também doado mais de 100 dólares à ActBlue, organização sem fins lucrativos que arrecada donativos para o Partido Democrata.

Por outro lado, Ryan Wesley Routh pediu aos republicanos Nikki Haley e Vivek Ramaswamy para que não desistissem de tentar ser os escolhidos do partido para a corrida à Casa Branca. “Não podes desistir. Porquê? Tens de permanecer na corrida até ao fim. Tens de lutar. Tens de continuar a fazer discursos e a insistir até ao dia das eleições, independentemente dos resultados. Não desistas. Junta-te à Nikki [Haley] e continua a trabalhar”, escreveu, segundo o New York Post, numa mensagem dirigida a Ramaswamy. Os apelos foram em vão, uma vez que Trump foi escolhido como candidato do Partido Republicano.