Se já começou a olhar para o calendário para pensar nas férias do próximo ano, há boas notícias: a grande maioria dos feriados nacionais de 2025 calha durante a semana e, em alguns casos, até é possível fazer ponte e ter fins de semana prolongados.

O primeiro dia do ano é a uma quarta-feira, o que permite fazer uma pausa a meio da semana. É um “rebuçado” para conseguir resistir ao longo mês de janeiro e a fevereiro, em que não há feriados para assinalar.

Em março, chega o Carnaval, que este ano é assinalado a 4 de março. Embora já não seja um feriado oficial, ainda há muitas empresas que dão o dia aos funcionários. Como é uma terça-feira, é possível usar um dia de férias na segunda-feira para conseguir ter mais alguns dias de descanso.

Em abril, chega a primeira grande oportunidade de maximizar os dias de descanso, com a Páscoa quase colada ao 25 de Abril. A Sexta-feira Santa é a 18 de abril de 2025 e a Páscoa no domingo, 20 de abril. Já o Dia da Liberdade assinala-se a uma sexta-feira, o que já permite um fim de semana prolongado.

Mas, se quiser investir alguns dias de férias para apanhar o Dia do Trabalhador (1.º de Maio), é possível ter duas semanas de descanso seguidas. Ou seja, gastando oito dias de férias, a começar a 21 de abril, é possível só regressar ao trabalho a 5 de maio, ficando com duas semanas completas de férias.

Se não estiver com vontade de gastar tantos dias, poderá usar apenas um dia de férias para fazer ponte no 1.º de Maio, que em 2025 calha a uma quinta-feira.

Em junho, há novamente oportunidade de gastar poucos dias de férias para ter duas semanas de descanso. O Dia de Portugal, 10 de junho, calha a uma terça-feira no próximo ano, o que já permite usar um dia de férias para ter um fim de semana mais longo. Ou, com o Corpo de Deus na semana seguinte (19 de junho, quinta-feira), é possível gastar oito dias de férias para ter duas semanas de descanso — ou seja, entrar de férias a 9 de junho e só regressar ao trabalho a 23 de junho.

Com os feriados municipais dos Santos Populares, até é possível gastar menos dias: o Santo António (13 de junho) calha a uma sexta-feira, o que já permite um fim de semana mais longo. Se viver no Porto ou em Braga, o São João (24 de junho) é a uma terça-feira.

Em agosto, há mais um fim de semana longo: o feriado da Assunção de Nossa Senhora, 15 de agosto, assinala-se em 2025 a uma sexta-feira.

Depois disso, seguem-se alguns meses sem feriados, já que a Implantação da República, 5 de outubro, calhará a um domingo, e o Dia de Todos os Santos (1 de novembro) a um sábado.

Voltará a ter oportunidade de ter mais uns dias de descanso em dezembro, já que tanto o feriado da Restauração da Independência (1 de dezembro) e a Imaculada Conceição (8 de dezembro) calharão a uma segunda-feira. Se ainda tiver dias de férias para gastar, é possível ter até dez dias de descanso no total gastando só quatro dias de férias — o último dia de trabalho é na sexta, 28 de novembro, e só regressa a 9 de dezembro, terça-feira.

A última oportunidade de pausa é já na época das festividades, com o Natal numa quinta-feira.