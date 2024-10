Uma equipa de arqueólogos descobriu um novo túmulo secreto em Al-Khaznah, um templo situado em Petra, na Jordânia. No interior estavam 12 esqueletos humanos e um cálice semelhante ao “Santo Graal” com cerca de dois mil anos, avançou o El Confidencial.

A a escavação liderada por Pearce Paul Creasman teve início em agosto de 2023. Para penetrar no solo a equipa recorreu a um radar que usa impulsos eletromagnéticos para detetar objetos abaixo do solo. O instrumento revelou a existência de duas novas câmaras subterrâneas no local.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Nos novos túmulos, estavam vários objetos de bronze, ferro e cerâmica com cerca de dois mil anos. Entre estes objetos — que estavam em bom estado — encontrava-se um cálice semelhante àquele usado por Jesus Cristo na Última Ceia antes da sua morte, o chamado “Santo Graal”.

Foram ainda encontradas as ossadas de 12 pessoas, cujos ossos, apesar de inteiros, não estavam em boas condições. De acordo com o líder da escavação, o mau estado destes restos humanos pode justificar-se pela elevada humidade e inundações que se registam em Petra, assim como pelo material de que o túmulo é feito, nomeadamente arenito.

Pearce Paul Creasman acredita que as análises que serão agora feitas aos esqueletos irão permitir entender mais sobre quem eram aquelas pessoas. O próximo passo, escreve o El Confidencial, é datar com precisão todos os ossos e objetos encontrados e utilizar o DNA que conseguirem extrair para determinar se os esqueletos se relacionam entre si.