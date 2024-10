Há três interessados na TAP. IAG e Lufthansa já foram ouvidas. A Air France/KLM será ouvida em outubro, indicou esta quarta-feira Joaquim Miranda Sarmento, ministro das Finanças, em entrevista à SIC Notícias.

“A partir daí desenharemos a nossa proposta de alienação da TAP”, assumiu Miranda Sarmento, dizendo que “vamos conseguir encontrar um parceiro para a TAP”.

Isto durante 2025, admite o ministro das Finanças, dizendo que neste momento é impossível dizer quanto pode o Estado recuperar. Mas assumiu: “Pretendemos recuperar uma parte significativa se não no primeiro momento, ao longo de um período longo”.

Foram, entretanto, pedidas novas avaliações, mas recusa uma eventual venda por um euro. “A empresa vale muito mais do que isso”. Isto apesar de ainda estar por resolver a TAP SGPS.

Sobre o aeroporto reconhece que chegou, antes, a acreditar que a melhor solução era Portela mais Montijo. Mas diz-se solidário com a decisão de Alcochete.

Na alta velocidade, o regime de PPP escolhido, é defendido por Miranda Sarmento. “Foi uma decisão do Governo anterior”, mas “se as PPP rodoviárias correram muito mal, há outras PPP que correram bem, falando da saúde. Não julga, por isso, o modelo. “O projeto da alta velocidade era adequado para o país”. “Quando chegámos o processo estava avançado e recuar era perder bastantes anos”.