O que falta limpar na casa que ficou com os problemas da TAP

Dois anos e meio depois de aprovado o plano de reestruturação que acompanhou a ajuda pública à TAP (dezembro de 2021) e a meses do relançamento do processo de privatização, ainda há muito por arrumar na casa que ficou com alguns dos ativos mais problemáticos do grupo. E há dúvidas sobre como vão ser resolvidos alguns passivos financeiros que ficaram na chamada TAP má (a TAP SGPS), mas que têm impacto financeiro na TAP boa (a TAP SA).

A TAP SGPS, holding totalmente detida pelo Estado, deixou de ter ligações acionistas com a TAP SA que concentra o principal do negócio da aviação, ainda que partilhem a administração liderada por Luís Rodrigues.

A SGPS continua a ser dona da Portugália e de três empresas que o grupo quer vender. Do seu lado, ficaram também as obrigações de reembolsar o empréstimo obrigacionista de 90 milhões de euros — que com os juros vai superar os 200 milhões de euros até à data de vencimento — e de liquidar a empresa de manutenção no Brasil. Ainda que, neste caso, a TAP SA tenha assumido a responsabilidade de financiar a TAP SGPS para “fazer face às contingências e responsabilidades que pudessem resultar do processo de encerramento da TAP ME Brasil”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Apesar de ter reduzido os prejuízos, de mais de 150 milhões de euros para 57,4 milhões de euros no ano passado, a situação financeira e contabilística da empresa continua fortemente desequilibrada com capitais próprios negativos de 1.343 milhões de euros. O que leva os auditores a repetirem no relatório de gestão do ano passado consultado pelo Observador o aviso feito anteriormente.

A continuidade das operações está dependente de várias condições:

A capacidade de obter apoio financeiro acionista e/ou recursos financeiros externos; O cumprimento do plano de reestruturação aprovado pela Comissão Europeia; A realização e/ou rentabilidade operacional futura das participadas Portugália, UCS (Unidade de Cuidados de Saúde) e Cateringpor (empresas que estão classificadas para venda); Capacidade financeira para efeitos de pagamento e/ou reestruturação dos seus passivos, bem como das responsabilidades estimadas decorrentes da reestruturação societária em curso, nomeadamente no que diz respeito à subsidiária TAP M&E Brasil.

O parecer do auditor conclui que os “potenciais impactos na atividade operacional e financeira futura do grupo” dos fatores referidos “representam uma incerteza material que pode colocar dúvidas significativas sobre a capacidade do grupo em manter a continuidade das operações”.

Quem paga as obrigações da “TAP má” no Brasil

Quando pediu a Bruxelas para injetar fundos públicos, o Governo (de António Costa) colocou no destinatário do cheque a TAP SGPS e não apenas a TAP SA, a empresa de aviação comercial que no passado já tinha conseguido apresentar lucros, pontualmente. Uma das razões para esta opção, foi o facto de a TAP SGPS ter uma elevada dívida para com a TAP SA — que ultrapassou no ano passado os mil milhões de euros. Caso a SGPS ficasse de fora da ajuda, não conseguiria pagar esta dívida (em grande parte criada pelos prejuízos e financiamentos à participada no Brasil), e acabaria por arrastar consigo a TAP boa.

O auxílio de 3,2 mil milhões de euros (incluindo o pacote de compensações pelo impacto da pandemia na operação da TAP) foi dado a todo o grupo, mas a TAP SA foi a principal destinatária. Não só porque recebeu as compensações por danos Covid, mas também porque o empréstimo original do Estado concedido em 2020 foi convertido em capital.

[Já saiu o terceiro episódio de “Um Rei na Boca do Inferno”, o novo podcast Plus do Observador que conta a história de como os nazis tinham um plano para raptar em Portugal, em julho de 1940, o rei inglês que abdicou do trono por amor. Pode ouvir aqui, no Observador, e também na Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Também pode ouvir aqui o primeiro e o segundo episódio]

A TAP SGPS teve, por sua vez, uma operação de recapitalização que envolveu a cobertura de prejuízos, através da qual o Estado se tornou no único acionista, via Direção-Geral do Tesouro e Parpública (que detém 1%). O acionista privado Humberto Pedrosa saiu do grupo nesta fase.

Mas coube-lhe levar a cabo a liquidação da manutenção no Brasil, uma das condições impostas no plano de reestruturação negociado com Bruxelas.

Este processo deverá ficar praticamente concluído este ano. Em 2023, foram vendidos todos os ativos e despedidas quase todas as pessoas (o número de trabalhadores passou de 17 para apenas três), tendo sido canalizados 28,4 milhões de euros. Para 2024, está prevista a extinção de todas as filiais da companhia, bem como a resolução dos passivos fiscais que estão a ser negociados com a autoridade local e para os quais existe ainda nas contas uma provisão de 46,7 milhões de euros. O resultado ME Brasil foi negativo em 2,4 milhões de euros, mas muito inferior aos prejuízos de 132 milhões de euros de 2022.