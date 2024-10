Acompanhe aqui o nosso liveblog sobre a guerra no Médio Oriente.

O representante especial da União Europeia (UE) para o Processo de Paz no Médio Oriente, Sven Koopmans, defendeu este sábado que este é o momento para a comunidade internacional reconhecer oficialmente o Estado da Palestina.

“Quantas mais pessoas terão de morrer antes de pensarmos que este é o momento certo” para afirmar o reconhecimento da Palestina, perguntou Koopmans, que convidou os participantes a debaterem o tema olhando para o futuro da região, argumentando que esse futuro deve passar pela solução de dois estados.

O representante da UE falava em Barcelona na conferência euro-mediterrânica da sociedade civil contra a polarização no Médio Oriente, com o lema “Reclamar a nossa humanidade partilhada. Combater a polarização, a desumanização e a radicalização impulsionadas pelo conflito no Médio Oriente”, que contou com mais de 200 participantes de cerca de 30 países e foi organizada pelo Instituto Europeu do Mediterrâneo.