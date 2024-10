A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) não acreditou o Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira (ISAL), indicou este domingo o estabelecimento de ensino, referindo que aguarda orientações para definição dos próximos passos.

“Neste momento, aguardamos o contacto da Direção Geral do Ensino Superior para definição dos próximos passos do ISAL, não sabendo até ao momento quais as orientações do ministério da tutela. Sem estas orientações não podemos acrescentar mais informações”, lê-se numa nota enviada pela instituição às redações.

O ISAL garante, no entanto, que “o presente ano letivo irá decorrer com normalidade até ao final” e que “será acautelada a passagem dos alunos para outras instituições”.

Na sequência do processo de avaliação institucional desenvolvido pela A3ES, o Instituto Superior de Administração e Línguas da Madeira não foi acreditado, tendo recorrido da decisão.

O conselho de administração da agência de acreditação informou, contudo, o ISAL, em 17 de outubro, da não reversão da decisão.

“Agradecemos a compreensão de todos neste momento difícil, em especial dos alunos do ISAL”, pode ainda ler-se no comunicado.