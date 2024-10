Não foi só um momento de sorte, mas sim dois, com o segundo a revelar-se um verdadeiro jackpot. Quando Jerry Hicks se inclinou para o chão na passada terça-feira para apanhar uma nota de 20 dólares (cerca de 18 euros), não sabia que a sua vida estava prestes a mudar.

O carpinteiro de Banner Elk, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América, dirigia-se para uma loja de conveniência Speedway, em Boone, quando viu a nota e a guardou. Já dentro da loja resolveu usá-la para comprar uma raspadinha de 25 dólares (à volta de 23 euros), a “Extreme Cash”. Mas até aí a sorte esteve do seu lado já que o tipo de bilhete de lotaria que costuma comprar, uma espécie de totoloto, não estava disponível. “Não tinham o que eu estava à procura, portanto eu comprei esta”, contou Hicks à North Carolina Education Lottery que relatou o caso numa nota de imprensa mencionada por vários órgãos de comunicação social norte-americanos, como o USA Today ou a CNN. Resultado, em vez de ficar com 2o dólares, ganhou um prémio de um milhão de dólares (cerca de 920 mil euros) com a raspadinha.

O vencedor reclamou o seu prémio na sede da North Carolina Education Lottery, na última sexta-feira. Hicks escolheu receber já um pagamento único de 600.000 dólares (cerca de 554.000 euros) em vez da quantia total em tranches anuais de 50 mil dólares, ao longo de 20 anos, de acordo com o comunicado de imprensa, refere, por exemplo, a CNN.

No entanto, não leva um milhão de dólares para casa nem tão pouco os 600 mil dólares escolhidos. Deduzindo o valor dos impostos, Jerry Hicks vai receber 429.007 dólares (à volta de 396.000 euros), que planeia usar para ajudar os filhos e para se reformar depois de 56 anos a trabalhar como carpinteiro.

Mas para já, tudo o que Hicks quer é celebrar a vitória com a família: “Vamos diretos ao Golden Corral [cadeia de fast food norte-americana] e comer tudo o que lá houver”, afirmou.

Tem razões para festejar. A probabilidade de receber o prémio máximo de 1 milhão de dólares é de uma em 2.017.650, segundo a North Carolina Education Lottery.