Podia ser apenas uma manhã “normal”, é tudo menos uma manhã normal: depois de ter deixado o carro em Alvalade tal como todos os convocados e equipa técnica para o encontro desta noite com o Nacional para a Taça da Liga, Rúben Amorim seguiu no autocarro do Sporting até à Academia de Alcochete, onde ficarão até perto da hora do jogo. Havia um “elefante na sala”, agora já é assumido. E se os leões assumem apenas em dois parágrafos o interesse do Manchester United, existe um terceiro parágrafo implícito que confirma o que tinha sido projetado pelo Observador: a decisão está nas mãos do técnico. Com uma nuance: o período de reflexão já foi feito e Rúben Amorim prepara-se para acionar a cláusula e rumar a Inglaterra.

“A Sporting Clube de Portugal – Futebol, SAD informa o mercado nos termos seguintes: 1) o Manchester United manifestou o interesse em contratar o treinador Rúben Amorim, tendo o Conselho de Administração da Sporting SAD remetido para os termos e condições previstos no contrato de trabalho em vigor entre a Sociedade e o treinador, em concreto para a respetiva cláusula de rescisão e para o valor de dez milhões de euros; 2) o Manchester United manifestou interesse em pagar à Sporting SAD o valor da referida cláusula”, anunciou a sociedade verde e branca em comunicado enviado à CMVM na tarde desta terça-feira.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O que significa esta comunicação? Primeiro, o Sporting confirma que existem conversas com o Manchester United, algo que ninguém tinha dúvidas mas que é obrigatório comunicar à entidade quando envolve temas que têm impacto na sociedade. Depois, assume algo que até hoje nunca tinha sido tornado público pelos responsáveis verde e brancos: além das tão badaladas cláusulas de 20 milhões de euros para o estrangeiro e de 30 milhões para clubes nacionais, existia uma terceira de apenas dez milhões para conjuntos “de topo” onde entra o Manchester United. Por fim, deixa publicamente a decisão nas mãos de Rúben Amorim.

É neste aspeto que podia entroncar a dúvida. Poderia o técnico declinar o convite feito pelos red devils ou iria assumir nesta fase a primeira experiência como treinador no estrangeiro no comando de um dos clubes com mais adeptos no mundo mesmo que esteja nesta fase a atravessar uma crise em precedentes em décadas? O período de reflexão foi feito, a decisão está tomada e a margem para um volte face é praticamente nula: Rúben Amorim, que tentou inicialmente fazer um acordo que o deixasse terminar a época em Alvalade antes de rumar a Manchester (sem sucesso), entende que este é o momento para abraçar um novo projeto desportivo – mesmo que isso signifique que deixe a meio uma época onde apostava no bicampeonato.

De acordo com fontes contactadas pelo Observador, a noite desta segunda-feira já tinha começado a criar essa ideia de que Rúben Amorim poderia mesmo sair, algo que entretanto foi dado como adquirido no plano interno. Principal razão? A ideia de que o comboio da Premier League nas carruagens de topo poderia não voltar a passar tão depressa, tendo em conta que Arne Slot está a ter resultados no Liverpool, Enzo Maresca conseguiu estabilizar o Chelsea e Mikel Arteta é indiscutível no Arsenal. Em relação ao Manchester City, que poderia ser sempre uma porta, há dois fatores que jogam contra: Pep Guardiola parece estar mais perto de renovar contrato (com um acordo milionário) mas, mesmo que saísse, o português não era primeira opção. Como foi negociado com o seu agente, Amorim irá ganhar mais do dobro em Inglaterra mas não foi pelo dinheiro que aceitou a proposta do United – e a questão do contexto acabou por ser decisiva.

Para já, ninguém do Sporting faz comentários e a equipa está concentrada antes do encontro desta noite com o Nacional para a Taça da Liga, com essa curiosidade de João Pereira, treinador da equipa B, estar a assistir no Estádio Aurélio Pereira ao encontro da formação Sub-23 frente ao Mafra a contar para a Liga Revelação. Tal como o Observador tinha noticiado, o ex-lateral é a solução preparada pelos leões confirmando-se a saída de Rúben Amorim, ficando Luís Neto como hipótese para integrar também a equipa técnica. Para já, apesar de todos perceberem o que se está a passar, ainda não foi ativado esse “plano de substituição”.

Outro ponto importante tem a ver com o calendário do Sporting… e do Manchester United. No caso dos leões, e depois da receção ao Nacional para a Taça da Liga (quem ganhar tem acesso garantido à Final Four da competição, em janeiro), a equipa vai defrontar na sexta-feira o Estrela da Amadora para o Campeonato e na terça-feira seguinte o Manchester City para a Liga dos Campeões sempre em Alvalade. Já os red devils recebem esta quarta-feira o Leicester para a Taça da Liga, num encontro que será orientado de forma interina por Ruud van Nistelrooy, seguindo-se novo jogo em Old Trafford frente ao Chelsea para a Premier no domingo e a partida diante do PAOK para a Liga Europa na quinta-feira seguinte. O timing da saída é ainda um incógnita, não se sabendo se Amorim estará em Lisboa ou em Manchester no fim de semana.