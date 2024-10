O fotógrafo russo Nikita Teryoshin inaugura esta semana em Lisboa uma exposição que mostra “os bastidores das guerras, antes de as armas chegarem aos campos de batalha”, trabalho que lhe valeu um prémio World Press Photo.

De acordo com o espaço Narrativa, em comunicado, “Nothing Personal — The Back Office of War“, a ser inaugurada na sexta-feira apresenta, pela primeira vez em Portugal, “um trabalho repleto de atualidade e de sarcasmo, que mostra os bastidores das guerras”.

As imagens incluídas neste trabalho de Nikita Teryoshin foram captadas entre 2016 e 2023 em exposições e feiras de armas na Europa, em África, na Ásia e nas Américas do Norte e do Sul.

Com este trabalho, o fotógrafo quis “mostrar o submundo desta indústria, em que chefes de Estado, generais e empresários assistem a demonstrações da letalidade das armas de copo na mão, como se de uma exposição de arte se tratasse”.

“Teryoshin oculta deliberadamente os rostos dos homens e mulheres presentes, pois não é sua intenção atribuir culpas a indivíduos. Os comerciantes de armas anónimos podem ser vistos como uma metáfora de um negócio que opera na sombra, fugindo à atenção dos meios de comunicação social“, refere a Narrativa.

Com o trabalho “Nothing Personal — The Back Office of War” agora apresentado em Portugal, o fotógrafo russo venceu, em 2020, o primeiro prémio do World Press Photo na categoria Assuntos Contemporâneos.

Já este ano, o livro, homónimo, editado pela Ghost Books, valeu a Nikita Teryoshin o prémio de melhor livro de fotografia na categoria criativa do festival PhotoEspaña.

A inauguração de “Nothing Personal — The Back Office of War” esta marcada para as 19h00 de sexta-feira e conta com a presença do fotógrafo.

Além disso, no domingo, Nikita Teryoshin irá conduzir uma conversa na Narrativa, durante a qual os participantes poderão ficar a conhecer de perto o processo de trabalho do fotógrafo.

As inscrições para a conversa devem ser feitas através do site oficial da Narrativa, em www.anarrativa.com.

A mostra, de entrada livre, fica patente até 21 de dezembro.

O espaço Narrativa, inaugurado em 2022, é um ateliê, galeria, biblioteca e associação sem fins lucrativos que tem como missão a partilha e a valorização da Fotografia como forma de expressão e de comunicação.