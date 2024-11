Dos croquetes de carabineiro ao prego de lavagante: Orla, a nova marisqueira das Janelas Verdes

História

Há já seis anos que a rebentação se sente nesta costa. As ondas começaram a formar-se em Singapura, durante a estrelada passagem por lá, mas só agora é que trazem para a mesa o peixe e o marisco mais fresco. Primeiro foi o Isco, numas ruas mais à frente, na Travessa Bica Grande, e depois lá chegou o Orla, pescado quase à beira rio, na rua das Janelas Verdes. É aqui que o chef Hélio Gonçalves nos recebe, do outro lado de um balcão que convida a espreitar para a cozinha ao mesmo tempo que se dá um olhinho na montra, que exibe os protagonistas desta casa. São esses que fazem desta uma típica marisqueira portuguesa — mas versão moderna.

Depois de seis anos a cozinhar a ideia, o então chef executivo do Iggy’s, com uma estrela Michelin em Singapura, deu vida ao Orla no final de outubro no número 7 daquela rua de Santos. Por lá já andava há mais uns quantos pares de anos sem saber que um dia aquele espaço abobadado do século passado viria a ser seu. “Quando eu era mais jovem vinha para aqui com os meus amigos. Começávamos aqui as nossas noites”, afirmou o chef Hélio Gonçalves, relembrando como durante tanto tempo aquela foi uma zona de bares. Por curiosidade, também no espaço da Bica, onde atualmente se servem os seus petiscos, era uma cara habitual. “Eu fui cliente dos dois restaurantes. Aqui vinha numa mais de copos e no restaurante da Bica ia lá com os meus amigos jantar muitas vezes. Até mais no da Bica, temos muitas fotografias lá”.

Agora, já não há copos para beber neste antigo bar — apesar do balcão da entrada onde se preparam os cocktails. Em vez disso, nasceu aqui uma marisqueira moderna, que traz à mesa a tradição portuguesa mas com algumas influencias estrangeiras, contrastando assim com o irmão mais velho, o Isco, “assumidamente português”, descreve. Aqui, a abordagem é focada na matéria-prima, o peixe e o marisco, cuja cultura o chef trouxe de Singapura, uma vez que foi lá que aprendeu a trabalhar os dois elementos. Agora, e sem colocar grande foco na técnica, quer dar acrescentar valor à cidade de Lisboa, dando a conhecer aos clientes — que pelo Orla já muito vão passando — como o peixe e o marisco podem ser tão bem trabalhados.

Espaço

Foi bar, foi casa de fados e agora é Orla, onde termina o mar e começa a terra. É num edifício que remonta a 1938 que somos convidados a entrar. Dividido em três espaços — e com um maior a ser preparado para o futuro — o Orla manteve a arquitetura que encontrou quando aqui chegou, com os tetos abobadados e as paredes em tijolo de burro à mostra, pintadas de branco. É essa a cor que predomina ao longo de todo o restaurante e que partilha as atenções com o azul. Marinho, faz-se destacar pelos sofás da sala principal, pelos azulejos que decoram a cozinha e pelos apontamentos nas almofadas das cadeiras. Pelas paredes, há quadros com elementos marítimos que acompanham aqueles que estão dentro de água, na entrada e na sala principal. “Os aquários foram ideia minha”, confessa o chef, lembrando que, numa tradicional marisqueira, não faltam “os bichinhos dentro de água”. “Faz parte do imaginário”, comenta. São estes que chamam o público, principalmente o estrangeiro, que se inclinam sobre as grandes portas de vidro que dão para a rua e espreitam, deixando a curiosidade falar mais alto: “As crianças obrigam os pais a vir cá dentro para verem os bichinhos”. Dentro de água, as lagostas estão assim em exibição, em aquários que à primeira vista são diferentes dos habituais, uma vez que “a parte de baixo é inspirada nas traineiras de pesca e nas gaiolas de marisco”.