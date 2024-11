Morreu o ator sul-coreano, Song Jae Lim, conhecido pela sua carreira na televisão nacional, os famosos k-dramas. Song foi encontrado morto na sua casa na capital, Seul, por um amigo com quem tinha planeado almoçar, avançou a agência noticiosa Yonhap. Tinha 39 anos.

O amigo entrou na casa de Song por volta das 12h30 de terça-feira, tendo chamado a polícia ao local, que não encontrou indícios de crime. No local foi encontrada uma nota, avançou a polícia sul-coreana, sem confirmar a causa da morte. Contudo, a polícia adiantou à CNN que o corpo já foi entregue à família, que pediu que não fosse feita uma autópsia. Ainda assim, foi aberta uma investigação. A família não adiantou outros detalhes, tendo pedido apenas privacidade para um funeral privado para a família.

Song começou a sua carreira em 2009, com 24 anos, no filme Actresses, mas alcançou o estrelato em 2012, na série dramática Moon Embracing the Sun. Em 2014, consolidou-se no mundo mediático sul-coreano ao participar num reality show. O último título da sua carreira é La Rose de Versailles, uma série musical que terminou de ser transmitida em outubro deste ano.

Não publicava nas suas redes sociais desde o início do ano e as publicações mais recentes não permitem comentários. Mas as reações multiplicaram-se nas redes sociais: homenagens deixadas pelos colegas de trabalho, na famosa indústria do entretenimento sul-coreana, e pelos fãs.