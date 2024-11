Em atualização

A GNR acredita que deteve no Algarve, esta quarta-feira de manhã, o homem argelino que fugiu à PSP à porta do Tribunal da Relação de Lisboa, avançaram a CNN Portugal e o Correio da Manhã e confirmou o Observador junto de fonte oficial da GNR.

A CNN indica que os militares receberam uma denúncia de alguém que acreditava ter visto o homem em Lagoa, no Algarve, na rua. O homem foi abordado pela GNR e levado para o posto local, para ser sujeito a uma identificação formal. Estaria sem documentos.

Na terça-feira foi noticiado que um homem argelino, detido na sequência de um mandado de detenção europeu, conseguiu fugir de manhã, pelas 10h20, de uma carrinha celular da PSP. A fuga aconteceu quando a carrinha desta polícia parou à porta do Tribunal da Relação de Lisboa, onde estava marcada uma audiência deste recluso, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador.

De acordo com as informações apuradas pelo Observador junto de fonte da PSP, o homem fugiu assim que foram abertas as portas da carrinha celular — utilizada para transportar reclusos. Os agentes ainda correram em perseguição, mas não conseguiram parar o homem, que chegou mesmo a tirar as algemas enquanto corria. Em comunicado, a PSP adiantou que o homem “foi de imediato perseguido pelos polícias que se encontravam no local, tendo sido visto pela última vez na Rua Vítor Cordon”, em Lisboa.