Uma forte tempestade que se desloca em direção às Filipinas intensificou-se e transformou-se este sábado num supertufão, anunciou a agência meteorológica filipina, alertando para ventos fortes e tempestades “potencialmente mortais”.

São esperadas ondas de 14 metros de altura em torno da ilha de Catanduanes, no leste do arquipélago, onde o Man-yi deverá atingir a costa no final do dia ou no início de domingo, disseram os meteorologistas no último boletim, alertando para rajadas de vento “significativas a severas”.

As autoridades filipinas ordenaram a evacuação de mais de 250 mil pessoas de zonas vulneráveis a aluimentos de terras e inundações, bem como o regresso dos barcos às docas, devido à aproximação do Man-yi.

Este supertufão, com ventos que podem atingir os 215 quilómetros por hora (km/h), será a sexta grande tempestade a atingir as Filipinas no espaço de um mês.

As tempestades anteriores causaram pelo menos 163 mortos, milhares de desalojados, destruíram colheitas e mataram gado.

“Se for necessária uma evacuação preventiva, vamos implementá-la e não vamos esperar até à hora do perigo para evacuar ou procurar ajuda, porque (…) estaríamos a pôr em perigo não só as nossas vidas, mas também as dos nossos socorristas”, afirmou o subsecretário do Interior, Marlo Iringan.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Todos os navios, desde barcos de pesca a petroleiros, receberam ordens para permanecer ou regressar aos portos.

Os cientistas afirmaram que as alterações climáticas estão a aumentar a intensidade das tempestades, provocando chuvas mais intensas, inundações repentinas e rajadas de vento mais fortes.

Todos os anos, cerca de 20 grandes tempestades e tufões atingem as Filipinas ou as águas circundantes, matando dezenas de pessoas, mas é raro ocorrerem vários destes fenómenos meteorológicos num curto espaço de tempo.