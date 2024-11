Um fogo de origem desconhecida consumiu dois carros e duas motas na madrugada desta segunda-feira, em Almada, confirmaram ao Observador fontes oficiais da Polícia Judiciária (PJ) e da PSP.

As chamas deflagraram na rua Afonso Galo e o alerta às autoridades foi dado pelas 5h00. Segundo a PSP, que foi acionada, em conjunto com os Bombeiros Voluntários de Almada, o fogo propagou-se e provocou danos na fachada de dois prédios, ao nível do rés-do-chão.

O fogo foi rapidamente controlado, tendo sido dado como extinto às 5h15. Não existem, até ao momento, suspeitos identificados. O caso foi entretanto entregue à PJ, que já se deslocou ao local do incêndio para investigar.

Ao Observador, fonte oficial da PSP abstém-se de estabelecer uma relação entre este caso e os protestos violentos pela morte de Odair Moniz, o homem baleado pela PSP na Cova da Moura. Refere que os recentes incêndios de viaturas são “situações pontuais” e que “só em sede de eventual investigação” se poderá determinar a relação dos incidentes com os protestos de final de outubro.

Na passada sexta-feira, um incêndio numa zona residencial do concelho da Amadora, distrito de Lisboa, destruiu 10 carros, desconhecendo-se a origem do incidente. O caso foi igualmente entregue à PJ para investigação.