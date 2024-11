O primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, afirmou esta segunda-feira ao Presidente chinês, Xi Jinping, que uma relação forte entre o Reino Unido e a China é importante para ambos os países e para a comunidade internacional.

“Queremos que as nossas relações sejam consistentes, duradouras, respeitosas e, como acordámos, que evitem surpresas sempre que possível”, disse Starmer, no início do seu encontro com o Presidente chinês, à margem da cimeira do G20 no Brasil.

Os dois líderes discutiram o aprofundamento da parceria bilateral em matéria de comércio e investimento, saúde, educação e outros domínios de interesse mútuo. Starmer propôs a Xi a realização de uma reunião bilateral entre os dois governos, em Pequim ou em Londres.

A ministra britânica das Finanças, Rachel Reeves, deverá entretanto visitar Pequim para discutir a cooperação económica e financeira com o seu homólogo, o vice-primeiro-ministro He Lifeng.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo um porta-voz do primeiro-ministro britânico, Starmer vincou que, “enquanto países do G20 e membros do Conselho de Segurança das Nações Unidas, o Reino Unido e a China partilham a responsabilidade de trabalhar em conjunto na prossecução da estabilidade global, da cooperação económica e da transição para energias limpas.

Starmer vincou que a abordagem deste Governo será “coerente, respeitosa e pragmática, a fim de fazer avançar estes objetivos comuns”.

Segundo o porta-voz, o primeiro-ministro britânico também afirmou querer dialogar “honesta e francamente sobre os domínios” em que o dois países têm “perspetivas diferentes, nomeadamente sobre Hong Kong, os direitos humanos e a guerra da Rússia na Ucrânia”.

Nos últimos anos, as relações entre o Reino Unido e a China deterioraram-se e existem atualmente divergências em matéria de segurança ou de direitos humanos.

No entanto, o novo governo trabalhista marcou uma mudança de rumo em relação à abordagem de confronto dos últimos governos conservadores.

O ministro dos Negócios Estrangeiros, David Lammy, visitou em outubro Pequim, onde discutiu o respeito pelos direitos humanos dos uigures na província de Xinjiang e a situação do prisioneiro britânico Jimmy Lai em Hong Kong.