Com uma cor e um padrão semelhantes, as gravatas que Joe Biden e Luís Montenegro levaram ao primeiro dia da cimeira do G20, no Rio de Janeiro, Brasil, protagonizaram uma fotografia da Reuters e essas semelhanças parecem ter sido tema de conversa entre os dois líderes políticos. Esta foi a primeira vez que Portugal integrou a cimeira como observador.

O evento foi palco de outras fotografias que se tornaram assunto de relevo. Uma delas foi a de família, que não contou com três dos principais protagonistas mundiais: Joe Biden; o primeiro-ministro canadiano, Justin Trudeau; e a primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni. Os três não figuraram no retrato por terem chegado atrasados à sessão fotográfica que decorreu na segunda-feira.

Noutros palcos ficou o registo de outra controvérsia fotográfica: a tensão entre o anfitrião, o Presidente do Brasil, Lula da Silva, e o Presidente argentino, o ultraliberal Javier Milei. O jornal O Globo fez uma compilação das fotografias de boas-vindas de Lula com vários chefes de Estado ou de governo, em que o Presidente brasileiro aparece sorridente a receber os seus convidados. Exceto com Milei — nessa fotografia, aparecem os dois com o rosto fechado.

Portugal foi um dos países convidados da cimeira, tendo integrado o evento pela primeira vez como observador a convite da presidência brasileira. À margem da cimeira, na segunda-feira, Montenegro afirmou ter abertura para debater um imposto sobre os super-ricos mas admitiu que nem Portugal nem o G20 estão “ainda em condições de assumir uma decisão” sobre essa matéria.

Já esta terça-feira, falou sobre um dos principais temas da atualidade — a assinatura de um decreto por Vladimir Putin que autoriza o uso mais alargado de armas nucleares. E disse esperar que as ameaças não passem de palavras, reiterando a “condenação veemente” da guerra em território ucraniano depois de “mil dias de guerra à democracia, aos direitos humanos, aos valores e princípios que Portugal defende no contexto internacional”.

A viagem de Montenegro ao Brasil termina esta quarta-feira. O dia será dedicado ao contacto com a comunidade portuguesa.