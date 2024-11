Um carro patrulha da PSP e uma equipa de intervenção rápida da Amadora foram atingidos com uma sanita e vários tijolos, arremessados de uma habitação, quando faziam patrulhamento de rotina ao bairro da Cova da Moura, na Amadora, na madrugada desta quarta-feira, avança o Jornal de Notícias e confirmou o Observador junto de fonte policial.

Do ataque resultaram danos no para-brisas e tejadilho do carro patrulha, que ficou inoperacional. Por causa desta ocorrência, a PSP reforçou durante a noite o patrulhamento no interior e no exterior do bairro.

Vários bairros da Grande Lisboa foram palco de tumultos e atos de vandalismo, no último mês, na sequência da morte de Odair Moniz, cidadão cabo-verdiano de 43 anos e morador no Bairro do Zambujal, que morreu baleado por um agente da PSP.

A Inspecção-Geral da Administração Interna e a PSP abriram inquéritos, e o agente que disparou por duas vezes contra Odair foi constituído arguido por indício de homicídio. A investigação está a ser conduzida por um procurador da secção de combate ao crime especialmente violento do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP).