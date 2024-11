Não são exatamente 11 mil soldados a combater na linha da frente de uma zona de guerra, mas os mais de 70 animais oferecidos por Vladimir Putin a Kim Jong Un visam demonstrar que a cooperação entre a Rússia e a Coreia do Norte não se limita ao setor militar.

Uma leoa africana, dois ursos pardos, dois iaques, cinco catatuas brancas, 25 espécies diferentes de faisões e ainda 40 patos mandarins fizeram a viagem de Moscovo até ao jardim zoológico de Pyongyang, de avião e acompanhados por veterinários russos. De acordo com o ministro russo do Ambiente e dos Recursos Naturais, Alexander Kozlov, esta transferência de animais é um “presente do Presidente da Rússia ao povo norte-coreano”.

Putin Gifts Over 70 Animals from Moscow Zoo to North Korea "For the first time, we’ve sent mammals to Pyongyang: a lioness, bears, and yaks. They are currently in quarantine and will be moved to enclosures after acclimatization. I am confident they will receive proper care, stay… pic.twitter.com/Ww59CSNE7U — Russian Market (@runews) November 20, 2024

Kozlov, que esteve no zoo da capital da Coreia do Norte para a receção dos novos inquilinos, refere que os animais estão em quarentena e que serão deslocados para os respetivos recintos assim que terminaram o período de climatização. “Tenho a certeza que os animais e as aves vão receber todo atenção necessária, não vão ficar doentes e vão habituar-se rapidamente ao novo habitat”, escreve o ministro, num comunicado publicado no Telegram.

Não é a primeira vez que aves voam desde o jardim zoológico de Moscovo até Pyongyang, com a última entrega de águias, grous e papagaios a chegar em abril deste ano. Desta vez, no entanto, a novidade é a inclusão de mamíferos na encomenda. O objetivo, de acordo com a diretora-geral do zoo da capital russa Svetlana Akulova, é “expandir a cooperação com a Coreia do Norte, em matérias relacionadas com atividades científicas e educativas, assim como a troca de informação sobre o tratamento de espécies raras de animais“.