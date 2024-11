O britânico Alistair Brownlee anunciou esta quinta-feira o fim da sua carreira de alta competição no triatlo, durante a qual se tornou o único atleta a conquistar duas medalhas de ouro em Jogos Olímpicos.

Aos 36 anos, Brownlee despede-se de uma das melhores carreiras da história do triatlo, com destaque para os ouros nos jogos de Londres2012 e do Rio2016, provas em que o irmão mais novo, Jonathan Brownlee, também esteve no pódio.

“É tempo de fechar este capítulo. Isto marca a minha despedida do triatlo profissional, um momento que se aproximou, em igual medida, com receio e entusiasmo”, escreveu o britânico nas redes sociais.

Além dos dois títulos olímpicos, Brownlee, que se estreou com um 12.º lugar em Pequim2008, foi campeão mundial em 2009 e 2011, e conquistou ainda cinco títulos europeus.

Nos últimos anos, Brownlee tem tido resultados menos relevantes e acabou por começar a disputar as séries de triatlo longo T100, concluindo no domingo na terceira posição a Grande Final da especialidade.