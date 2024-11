Em atualização

“Não há tempo a perder em disputas desnecessárias. Vou retirar o meu nome da consideração para o cargo de procurador-geral”. O anúncio foi feito por Matt Gaetz, o escolhido de Donald Trump para liderar o Departamento das Justiças, nas suas redes sociais esta quinta-feira, depois de um dia animado no Capitólio que girou em parte à sua volta.

O nome de Gaetz para procurador-geral tinha sido recebido com choque entre os republicanos. Para além das suas posições polémicas enquanto congressista e a sua impopularidade dentro do Partido Republicano, Gaetz era ainda alvo de uma investigação do Comité de Ética, por conduta sexual indevida e consumo ilícito de drogas. Na quarta-feira, o órgão da Câmara dos Representantes tinha decidido não publicar o relatório desta investigação — que cessou logo após Gaetz ter apresentado a demissão do Congresso. No mesmo dia, o aspirante a procurador-geral e o futuro vice-Presidente, JD Vance, estiveram reunidos toda a tarde com vários senadores republicanos — cujos votos Gaetz precisa para ser aprovado.