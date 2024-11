Matt Gaetz, o "guerreiro" que Trump quer para "Martelo da Justiça", pode nem chegar ao cargo

Só depois de a investigação do Departamento de Justiça ter sido fechada é que foi aberta uma outra, de caráter político, pelo Comité de Ética do Congresso, com o objetivo de investigar acusações de “má conduta sexual, consumo ilícito de drogas, dispensa de privilégios especiais e favores a pessoas com quem tinha relações pessoais e obstrução de investigações governamentais sobre a sua conduta”, segundo o comunicado do órgão, em junho deste ano. Laurie Levenson, professora de Direito especializada em questões éticas, explica ao Observador que os “standards” do Comité de Ética são diferentes dos utilizados pelo Departamento de Justiça, daí que esta seja retomada num organismo diferente. “O Comité de Ética tem meios menos formais de obter informações e ainda é relevante apurar a conduta e a veracidade de Gaetz”, afirma.

No entanto, a jurisdição do Comité de Ética limita-se aos membros da Câmara dos Representantes. “Quando alguém sob investigação abandona a Câmara — seja por perder uma eleição, demissão, morte ou por expulsão — o Comité arquiva o caso”, esclarece ao Observador Brian Kalt, professor de Direito Constitucional na Universidade do Michigan.

Ora, horas depois da sua nomeação para procurador-geral, Gaetz apresentou a sua demissão do cargo de congressista, o que cessa qualquer jurisdição do Comité sobre os seus atos. “Mas a jurisdição não afeta a possibilidade de divulgarem o relatório“, ressalva ao Politico Kendric Payne, antigo adjunto do gabinete de ética no Congresso. Kalt alerta: “O arquivamento [da investigação] é claro. O que é menos claro é o que eles fazem com o relatório”.

É esta a questão que o Comité de Ética poderá votar esta quarta-feira: deve o relatório sobre a investigação a Gaetz ser divulgado? Não seria a primeira vez que o Comité torna pública uma investigação sobre um ex-membro, mas seria a primeira neste século. Os precedentes remetem para 1987, com o democrata William Boner, e para 1990, com o republicano Donald Lukens, sublinhou Payne. Porém, seja qual for a decisão do Comité, as consequências para Gaetz deverão ser meramente políticas, destacam Levenson e Kalt ao Observador — uma vez que ambas as investigações já foram encerradas.