O Presidente eleito dos EUA, Donald Trump, anunciou que vai nomear o homem mais rico do mundo, o empresário Elon Musk, para chefiar um novo departamento de “eficiência governamental”. O republicano anunciou que pretende nomear o dono da Tesla e da rede social X, que desempenhou um papel inédito na campanha de Trump, juntamente com o empresário republicano Vivek Ramaswamy, de acordo com um comunicado divulgado na terça-feira.

“Juntos, estes dois grandes norte-americanos vão traçar um caminho para a minha administração desmantelar a burocracia governamental, reduzir a regulamentação excessiva, cortar nas despesas desnecessárias e reestruturar as agências federais”, disse o empresário. Estes dois aliados vão “enviar ondas de choque pelo sistema”, avisou.

Este novo departamento não se trata de um ministério, pelo que Musk e Ramaswamy não terão de ser aprovados pelo Congresso, nem sujeitos a uma avaliação de conflitos de interesses. Tecnicamente, não são considerados membros do Executivo de Trump. O The New York Times, ainda assim, chama a atenção para o facto de Trump não ter esclarecido como é que Elon Musk poderá liderar esta nova agência sem criar conflitos de interesses. Isto dado que a SpaceX, do empresário norte-americano, garantiu mais de 10 mil milhões de dólares em contratos federais na última década.

Acresce que tanto a SpaceX, como a Tesla e outras empresas do universo Musk, como a Neuralink, são visadas em pelo menos 20 investigações ou processos judiciais levados a cabo por agências federais. O novo departamento tem a sigla em inglês “doge”, que remete para a criptomoeda que tem sido promovida por Musk, a dogecoin.

No anúncio, Trump indicou que o objetivo é eliminar “o desperdiço e a fraude massivos” que compõem os 6,5 biliões (milhão de milhões) de dólares anuais da despesa governamental. Musk, recentemente, defendeu um corte de dois biliões em gastos governamentais, o que seria um terço do total.

O Presidente eleito deu a Musk e Ramaswamy até 4 de julho de 2026 para completar os objetivos propostos, o dia em que se comemoram os 250 anos da declaração da independência. Uma das questões que ficaram por responder é se, para que a nova agência veja a luz do dia, será necessário proceder a novas contratações de funcionários.

Em simultâneo, Trump anunciou que pretendia nomear como secretário da Defesa Pete Hegseth, que nos últimos oito anos foi apresentador da Fox News, o canal de televisão preferido dos conservadores nos Estados Unidos. Hegseth é um antigo major do exército norte-americano e veterano condecorado das guerras no Iraque e no Afeganistão.

“O Pete passou toda a vida como um guerreiro das tropas e do país. O Pete é duro, inteligente e um verdadeiro crente no ‘América em Primeiro Lugar’ (um dos slogans da campanha de Trump)”, disse, em comunicado.

Trump nomeou ainda a aliada Kristi Noem, governadora do Dakota do Sul, como secretária para a Segurança Interna, responsável pelas alfândegas e fronteiras. “Kristi tem sido muito dura na segurança fronteiriça. Foi a primeira governadora a enviar soldados da Guarda Nacional para o Texas para ajudar na crise fronteiriça de [o atual Presidente Joe] Biden”, disse o republicano, em comunicado.

Horas antes, Trump disse que pretende nomear o ex-diretor dos serviços de informações, John Ratcliffe, para liderar os serviços secretos norte-americanos (CIA). Ex-congressista republicano do Texas, Ratcliffe liderou as agências de espionagem do governo dos EUA durante a pandemia da Covid-19, durante o último ano e meio do primeiro mandato de Trump.

Donald Trump já tinha anunciado, também na terça-feira, a intenção de designar o ex-governador do Arkansas Mike Huckabee como embaixador norte-americano em Israel. Trump nomeou ainda Bill McGinley, secretário de gabinete na sua primeira administração, como conselheiro na Casa Branca.