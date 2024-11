É já no dia 28 de novembro pelas 9h30 que o Auditório da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Viana do Castelo recebe a Jornada “Energia eólica offshore, as oportunidades da economia azul”.

Organizado pela Fundação Repsol em parceria com o Instituto Politécnico de Viana do Castelo, o evento conta com convidados e oradores que vão abordar questões como os desafios da energia eólica offshore, o que é que já está pensado fazer-se em Portugal, o papel das indústrias e das infraestruturas no desenvolvimento desta tecnologia e que novas oportunidades de emprego daqui poderão surgir.

A energia eólica explorada ao largo das costas é um dos vetores estratégicos para a transição energética na Europa. O vento em alto mar é um recurso natural, renovável e inesgotável, mais forte e mais constante do que em terra, o que permite um grande aproveitamento energético.

E é por esse motivo que os investimentos nesta tecnologia têm vindo a crescer. Aliás, a Agência Internacional de Energias Renováveis prevê que a potência instalada de eólica marítima no mundo possa alcançar, em 2030, os 350 GW, dos quais a União Europeia ambiciona ter 110 GW.

Pelas suas características, Portugal apresenta condições muito favoráveis para o desenvolvimento de projetos de parques eólicos flutuantes, assim como uma capacidade industrial e de inovação muito significativas, que o posicionam como um dos países líderes em fabricação, exportação e desenvolvimento tecnológico.

Se ficou interessado em saber mais sobre a energia eólica offshore, inscreva-se no evento de dia 28 de novembro, preenchendo o formulário disponível online.

O Programa

09h30 Welcome coffee

10h00 Abertura institucional

Joaquim Reis , Diretor da Fundação Repsol em Portugal

, Diretor da Fundação Repsol em Portugal Carlos Manuel da Silva Rodrigues , Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo – IPVC

, Presidente do Instituto Politécnico de Viana do Castelo – IPVC Pedro Amaral Jorge, Presidente da Associação Portuguesa de Energias Renováveis – APREN

10h30 Apresentação: O plano para a energia eólica offshore em Portugal

José Simão, Diretor Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos – DGRM

10h45 Apresentação: Impacto da interligação de parques eólicos offshore na rede nacional de transporte

Henrique Teixeira, Investigador no Centro de Sistemas de Energia (CPES) do Instituto de Sistemas e Computadores – Tecnologia e Ciência – INESC TEC

11h00 Mesa redonda: Os desafios tecnológicos da energia eólica offshore

Inês Machado , Coordenadora da Equipa de Ambiente Marinho e Licenciamento, no WavEC – Offshore Renewables

, Coordenadora da Equipa de Ambiente Marinho e Licenciamento, no WavEC – Offshore Renewables Jonathan Cabrero , Global Head of EPCI Offshore Wind na Repsol Renewables

, Global Head of EPCI Offshore Wind na Repsol Renewables José Simão , Diretor Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos – DGRM

, Diretor Geral da Direção-Geral de Recursos Naturais, Segurança e Serviços Marítimos – DGRM Ana Andrade , Investigadora na Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis, da Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG

, Investigadora na Divisão de Estudos, Investigação e Renováveis, da Direção Geral de Energia e Geologia – DGEG Jorge Delgado, Coordenador da equipa designada para constituir o Centro de Tecnologia e Inovação em Energias e Tecnologias Oceânicas (Sustemare)

Modera: João Miguel Santos

12h00 Apresentação: Parque WindFloat Atlantic

José Pinheiro, Country Manager Sul Europa da Ocean Winds

12h15 Mesa redonda: O papel do desenvolvimento das indústrias e infraestruturas no impulso à energia eólica Offshore

Marie Foucault , Diretora de Projetos Offshore na Europa, da EDF Renewables

, Diretora de Projetos Offshore na Europa, da EDF Renewables Alexandra Pinto , Consultora no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial – INEGI

, Consultora no Instituto de Ciência e Inovação em Engenharia Mecânica e Engenharia Industrial – INEGI Luís Machado , Diretor Executivo da Etermar Energia

, Diretor Executivo da Etermar Energia Tiago Palma Veigas, Head of Country Vestas Portugal

Modera: João Miguel Santos

13h15 Cocktail networking

14h15 Mesa redonda: Novas oportunidades de emprego. Talento e formação para impulsionar a economia azul

Diogo Moreira , Responsável pela gestão de projetos e tecnologia do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e pelo Programa “IPVC OCEAN”

, Responsável pela gestão de projetos e tecnologia do Instituto Politécnico de Viana do Castelo e pelo Programa “IPVC OCEAN” Cynthia Zurita , Gestora de Projetos Eólicos no sul da Europa, Médio Oriente e América Latina na DNV e Membro da Future Energy Leaders Portugal – FELPT

, Gestora de Projetos Eólicos no sul da Europa, Médio Oriente e América Latina na DNV e Membro da Future Energy Leaders Portugal – FELPT Álvaro Sardinha , CEO e Fundador do Centro de Competências em Economia Azul – CCEA

, CEO e Fundador do Centro de Competências em Economia Azul – CCEA Clara de Moura Santos, Vice-Presidente Operations & Maintenance na Principle Power

Modera: João Miguel Santos

15h15 Apresentação: Ocean Ecostructures, tecnologia para a biodiversidade

David Rodés, CDO da Ocean Ecostructures

15h30 Apresentação: AOWINDE – Atlantic Offshore Wind Energy. Plano de apoio industrial e de melhora da cadeia da Euroregião Galiza – Norte de Portugal

Vicente Díaz Casás, Investigador Responsável do projeto AOWINDE na Universidade da Corunha

15h45 Mesa redonda: A visão dos portos do litoral Atlântico

Hugo Lope s, Diretor de Desenvolvimento e Sustentabilidade da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA – APDL

s, Diretor de Desenvolvimento e Sustentabilidade da Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo, SA – APDL Martín Fernández Prado , Presidente da Autoridade Portuária da Corunha

, Presidente da Autoridade Portuária da Corunha Pedro Ponte , Diretor de Equipamento, Infraestruturas e Ambiente da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra – APSS

, Diretor de Equipamento, Infraestruturas e Ambiente da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra – APSS Eduardo Feio, Presidente da Administração do Porto de Aveiro – APA

Modera: João Miguel Santos

16h45 Encerramento institucional

Pablo Fernández , Diretor Geral de Planificação Energética e Minas da Junta da Galiza

, Diretor Geral de Planificação Energética e Minas da Junta da Galiza Luís Nobre, Presidente da Câmara de Viana do Castelo e Presidente do Eixo Atlântico do Noroeste Peninsular

17h00 Fim do evento