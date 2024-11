Depois de terem sido deslocados para a região de Kursk, na Rússia, os militares norte-coreanos mobilizados pelo Kremlin para o esforço de guerra já estão em território ucraniano ocupado, avança a CNN, citando fontes ucranianas.

Alguns conselheiros técnicos norte-coreanos chegaram à cidade portuária de Mariupol, no sul da Ucrânia, disse uma fonte de segurança ucraniana à CNN esta sexta-feira. Os militares da Coreia do Norte estão a usar uniformes russos, embora ainda não seja claro que funções vão assumir.

Enquanto outros combatentes estrangeiros nas fileiras russas se misturam com as unidades, acrescentou a fonte, os norte-coreanos são mantidos separados — com seus próprios aposentos, comida, música e filmes. A cidade de Mariupol, na região de Donetsk, está ocupada pelas forças russas há mais de dois anos e ficou praticamente em ruínas depois de ter sido intensamente bombardeada pela Rússia.

Já um porta-voz militar disse que as tropas norte-coreanas também foram vistas na região de Kharkiv, a norte. “Posso confirmar que, de acordo com interceções de rádio, unidades norte-coreanas foram vistas na região de Kharkiv”, disse Yevhen Romanov, porta-voz de uma coligação de unidades militares em Kharkiv, à estação televisiva norte-americana.

Segundo um outro responsável militar, o comandante da 153ª Brigada Mecanizada, as forças norte-coreanas estão a fortalecer as suas “unidades de combate russas e a acumular pequenos números (de forças) na linha de frente” em Kharkiv. “Eles estão à espera de um clima pior, porque para o inimigo, esse é o melhor momento para iniciar operações de assalto”, explicou Nazariy Kishak.

Estima-se que cerca de 11 mil soldados norte-coreanos tenham sido enviados para a região de Kursk, com o objetivo de apoiar uma contraofensiva russa na região, que permita a Moscovo recuperar o território controlado pela Ucrânia.