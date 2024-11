Não era propriamente um sorteio muito complicado de fazer, partia de forma garantida como um sorteio que iria trazer tudo menos facilidades. Na estreia de um novo formato da Liga das Nações, que introduziu a fase de quartos antes de saltar de imediato para a Final Four como nas edições anteriores, Portugal ficava esta sexta-feira a conhecer o adversário da eliminatória que se vai realizar em março de 2025 (dias 20 e 23). E não havia muito por onde escolher depois do primeiro lugar no grupo A1 da Liga das Nações: com a Croácia de fora por ter sido opositor da Seleção, sobravam “apenas” Itália, Países Baixos e Dinamarca, sendo que este sorteio serviria também para delinear os cruzamentos futuros nas meias-finais da competição.

Num sorteio que contou com a presença do antigo internacional suíço Johan Djourou, que na apresentação antes da escolha destacou o impacto de Viktor Gyökeres pela seleção da Suécia, Portugal ficou a saber que vai defrontar nos quartos a Dinamarca de Morten Hjulmand, que terminou na segunda posição no grupo onde estava a Espanha. A Seleção tem um saldo positivo diante dos escandinavos, com 11 vitórias em 16 jogos. Em caso de triunfo, o conjunto comandado por Roberto Martínez irá defrontar o vencedor do jogo entre Itália e Alemanha, neste caso apenas em junho, altura em que se realiza a fase final da competição.

O sorteio dos quartos de final da Liga das Nações

Jogo 1: Países Baixos-Espanha

Jogo 2: Croácia-França

Jogo 3: Dinamarca-Portugal

Jogo 4: Itália-Alemanha

O sorteio da Final Four da Liga das Nações

Vencedor do jogo 4-vencedor do jogo 3

Vencedor do jogo 2-vencedor do jogo 1

The path to Nations League glory in 2025 ????#NationsLeague pic.twitter.com/6hU4MaNt6g — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 22, 2024

De recordar que Portugal foi o vencedor da primeira edição da Liga das Nações em 2019, vencendo os Países Baixos na final por 1-0 no Estádio do Dragão com um golo de Gonçalo Guedes (nas meias-finais tinha levado a melhor sobre a Suíça por 3-1). A França ganhou a prova em 2021, batendo na decisão em San Siro a Espanha por 2-1, sendo que a Roja é a atual campeã em título depois da vitória frente à Croácia em Roterdão no desempate por grandes penalidades (5-4) depois do nulo no tempo regulamentar.

As classificações dos grupos da Liga A da Liga das Nações

Grupo A1

1.º: Portugal, 14 pontos (4 vitórias e 2 empates)

2.º: Croácia, 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

3.º: Escócia, 7 pontos (2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas)

4.º: Polónia, 4 pontos (1 vitória, 1 empate e 4 derrotas)

Portugal and Croatia qualify out of Group A1 ✨#NationsLeague pic.twitter.com/Hg3epEEGiB — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024

Grupo A2

1.º: França, 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota)

2.º: Itália, 13 pontos (4 vitórias, 1 empate e 1 derrota)

3.º: Bélgica, 4 pontos (1 vitória, 1 empate e 4 derrotas)

4.º: Israel, 4 pontos (1 vitória, 1 empate e 4 derrotas)

Only one goal separated France and Italy ????#NationsLeague pic.twitter.com/rXAiILRno0 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024

Grupo A3

1.º: Alemanha, 14 pontos (4 vitórias e 2 empates)

2.º: Países Baixos, 9 pontos (2 vitórias, 3 empates e 1 derrota)

3.º: Hungria, 6 pontos (1 vitória, 3 empates e 2 derrotas)

4.º: Bósnia, 2 pontos (2 empates e 4 derrotas)

Germany remain unbeaten in Group A3 ???????????? #NationsLeague pic.twitter.com/1NtIADhJy5 — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 19, 2024

Grupo A4

1.º: Espanha, 16 pontos (5 vitórias e 1 empate)

2.º: Dinamarca, 8 pontos (2 vitórias, 2 empates e 2 derrotas)

3.º: Sérvia, 5 pontos (1 vitória, 2 empates e 3 derrotas)

4.º: Suíça, 2 pontos (2 empates e 4 derrotas)

EURO champions Spain and Denmark qualify ⚡️#NationsLeague pic.twitter.com/CaJujxKf2k — UEFA EURO 2024 (@EURO2024) November 20, 2024

Os restantes jogos dos playoffs apurados no sorteio

Sorteio playoff entre Liga A e Liga B

Turquia-Hungria

Ucrânia-Bélgica

Áustria-Sérvia

Grécia-Escócia

Sorteio playoff entre Liga B e Liga C

Kosovo-Islândia

Bulgária-Rep. Irlanda

Arménia-Geórgia

Eslováquia-Eslovénia

Sorteio playoff entre Liga C e Liga D