A Associação Democrática de Defesa dos Interesses e da Igualdade das Mulheres (ADDIM), instituição do Porto que avalia e acompanha casos de violência doméstica, venceu este domingo o Prémio Manuel António da Mota, no valor de 50 mil euros.

A 15.ª edição do prémio promovido pela Fundação Manuel António da Mota teve este ano como lema “Sempre Solidários” e distinguiu as instituições que pontificam na luta contra a pobreza e exclusão social, acolhimento e integração de migrantes e refugiados, valorização do interior e coesão territorial, saúde, educação, emprego, apoio à família, inovação e empreendedorismo social, inclusão e transição digital e tecnológica e transição climática.

Este prémio foi criado em 2010 com o objetivo de reconhecer anualmente organizações e personalidades que se destaquem nos vários domínios de atividade da fundação. Com o prémio, a ADDIM, Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que surgiu da vontade de um grupo empenhado em denunciar a violência contra as mulheres, recebe 50 mil euros.

A ADDIM integra a Rede Nacional de Apoio a Vítimas de Violência Doméstica (RNAVVD), propondo-se a avaliar e acompanhar casos de violência doméstica, de acordo com as suas necessidades, ao nível jurídico, psicológico e social, e encaminhando e articulando com diversas outras entidades sempre que necessário.

A associação possui dois Apartamentos de Transição, com capacidade para 15 pessoas, que se destinam a mulheres vítimas de violência, acompanhadas ou não de filhos menores ou maiores na sua dependência, com baixo nível de risco e com um processo de autonomização a iniciar ou em curso.

Já com o projeto “(De)Coração”, a ADDIM procura dar resposta às vítimas com carência económica que enfrentam dificuldades para adquirir os bens essenciais para equipar uma casa, e, ainda, responder ao problema da produção e acumulação excessiva de resíduos urbanos sem qualquer tipo de tratamento, promovendo a economia circular, envolvendo as beneficiárias do projeto no aproveitamento e restauro de diferentes tipos de bens, provendo assim à sua ocupação e sustentabilidade económica.

Dados remetidos à Lusa pela Fundação Manuel António da Mota dão conta que, em 2023, foram registados 30.279 crimes de violência doméstica, afetando principalmente mulheres.

A par da ADDIM, foram distinguidas nove instituições nacionais, sendo o segundo classificado a Câmara Municipal do Fundão e o terceiro a PAJE — Plataforma de Apoio a Jovens (Ex) Acolhidos.

São ainda atribuídas sete menções honrosas à APPACDM de Viana do Castelo, Associação Vale de Acór, Cruz Vermelha Portuguesa — Delegação de Coimbra, Instituto Padre António Vieira, Santa Casa da Misericórdia de Marco de Canaveses, Sociedade Artística Musical dos Pousos e VERDE — Associação para a Conservação Integrada da Natureza.

De acordo com a fundação, foram 10 as candidaturas finalistas. O segundo e terceiro classificados recebem 25 mil e 10 mil euros, respetivamente. Às menções honrosas é atribuído um prémio de cinco mil euros.