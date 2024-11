Em atualização

A principal rede móvel da Dinamarca, a TDC Net, está em baixo e a situação “está a afetar todo o país”, assume Lasse Bjerre Sørensen, diretor de comunicações da empresa, citado pela imprensa dinamarquesa.

De acordo com o responsável, não há “previsão” de quando é que o problema será “resolvido”. “Nunca enfrentamos esse problema no passado”, indicou. Ao jornal Politiken, o diretor de comunicações assegura que não “há motivos” para acreditar que se tenha tratado de um ataque informático”. “Provavelmente terá sido uma atualização que perturbou a rede móvel.”

A falha da principal rede móvel no país nórdico está a criar vários constrangimentos. Várias pessoas não conseguem realizar chamadas telefónicas. Além disso, o número de emergência (112) não está a funcionar em várias partes do país. As autoridades estão a colocar ambulâncias nas ruas, caso sejam precisas.

Der opleves, i øjeblikket, problemer med TDC mobilnet. Det kan påvirke 1-1-2 opkald. Oplever du manglende kontakt til 112 så henvend dig til andre med mobiltelefon. Vi sender disponible køretøjer på gaden, disse kan opsøges ved behov for akut hjælp. Brug KUN 1-1-2 ved behov. — Hovedstadens Beredskab (@HBeredskab) November 28, 2024

A rede de comboios dinamarquesa está também a sofrer constrangimentos. Vários trajetos na região da península da Jutlândia estão cortados, devido a problemas de sinalização, relata o canal estatal DR.