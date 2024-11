“Tudo passa e tudo fica”, acrescentou o alto representante da União Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, numa mensagem publicada nas redes sociais, parafraseando um verso do poeta espanhol Antonio Machado.

Na mensagem de despedida do cargo assumido há cinco anos, o chefe da diplomacia europeia agradeceu “a confiança depositada” em si, bem como os esforços desenvolvidos pelos seus colaboradores e pelo Serviço Europeu para a Ação Externa (SEAE).

“Ao partir, repito o que disse quando cheguei: a Europa está em perigo e deve aprender a falar a linguagem do poder”, afirmou na mensagem acompanhada de um vídeo em que resumiu alguns dos pontos altos do seu mandato, marcado pela pandemia de covid-19 e pelas guerras na Ucrânia e no Médio Oriente.

Josep Borrell foi empossado no cargo em 01 de dezembro de 2019, após ter presidido ao Parlamento Europeu, entre julho de 2004 e janeiro de 2007.

A sua sucessora no cargo, a antiga primeira-ministra da Estónia, Kaja Kallas, disse este sábado nas redes sociais que se sentia “imensamente honrada por seguir os passos [do antecessor] após cinco anos difíceis na definição da política externa e de segurança da UE”.

Durante a audição com os eurodeputados, no passado dia 12, Kallas apontou as guerras na Ucrânia e no Médio Oriente como “prioridades urgentes” para os próximos cinco anos e alertou para as ameaças colocadas pela Rússia, China, Coreia do Norte e Irão.