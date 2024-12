Já tinha aparecido a primeira vitória, faltava a primeira vitória na Premier League. O Manchester United de Ruben Amorim goleou o Everton em Old Trafford e o treinador português carimbou os primeiros três pontos na liga inglesa depois do empate da semana passada, contra o Ipswich Town, naquela que foi a estreia absoluta ao comando dos red devils.

Depois do jogo, em declarações à Sky Sports, Ruben Amorim mostrou-se naturalmente satisfeito com o resultado — mas não abriu a porta a grandes deslumbramentos. “O resultado foi bom, mas fomos pragmáticos. Não foi bonito, mas fomos pragmáticos. Fizemos o nosso trabalho, que era ganhar. Dá para perceber que temos um longo caminho a percorrer. Logo nos primeiros minutos estávamos a jogar bem, mas era o Everton quem controlava o jogo. Depois os golos apareceram no momento certo e isso mudou o rumo dos acontecimentos”, começou por dizer.

Mais à frente, o treinador português insistiu na ideia de que o Manchester United ainda tem muito para melhorar. “Não nos podemos focar no resultado, temos de nos concentrar na forma como o resultado apareceu. Tal como antes do jogo, temos para fazer. Mas é sempre melhor trabalhar em cima de vitórias. Vamos focar-nos mais no desempenho do que no resultado”, explicou o técnico, que orquestrou a primeira vitória do Manchester United na Premier League por quatro golos de diferença desde 2021.

“Durante o jogo houve uma montanha-russa de performances. Tivemos alguns momentos em que estivemos bem, mas houve outros em que tivemos de sofrer. Aconteceu como na Liga Europa… Precisamos de tempo para treinar e melhorar, mas, como já disse, é melhor fazê-lo em cima de vitórias”, acrescentou Amorim, que tem agora duas vitórias e um empate em três jogos pelo Manchester United, entre os triunfos contra Bodø/Glimt e Everton e a igualdade perante o Ipswich Town.

O treinador português teve ainda tempo para elogiar as exibições de Marcus Rashford e Joshua Zirkzee, que bisaram e foram os dois responsáveis pelos quatro golos dos red devils contra o Everton, e o avançado inglês acabou por retribuir as palavras positivas. “É um bom resultado. É importante, ainda para mais com um novo treinador a uma nova forma de jogar, que ainda estamos a aprender. Temos de dar continuidade a este desempenho a meio da semana. A conexão vai crescer e será cada vez mais fortalecida à medida que nos formos habituando ao treinador”, começou por dizer.

“Chegou num período complicado, mas esperamos que a ligação vá crescendo e melhorando. O treinador chegou com uma grande atitude e passou-a aos jogadores. O ambiente é uma das coisas mais especiais deste clube e jogar neste grande estádio é sempre um prazer. Ainda é cedo, mas sinto-me com energia e pronto para o próximo jogo. Este acabou agora, mas o próximo está sempre na mente dos jogadores”, concluiu Rashford, antecipando desde já o encontro com o Arsenal a meio da semana, na quarta-feira.