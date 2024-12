Um tribunal de Ho Chi Minh, no sul do Vietname, confirmou esta terça-feira a condenação à morte de Truong My Lan, a antiga magnata do imobiliário no centro do maior escândalo financeiro do país.

Os juízes vietnamitas consideraram não existir “nenhuma razão” para reduzir a pena pronunciada em primeira instância contra a antiga executiva, considerada o cérebro de uma fraude de 27 mil milhões de dólares (25,7 mil milhões de euros), de acordo com a agência de notícias France-Presse.

Os delitos de Lan têm “consequências graves” e não há “circunstâncias atenuantes” para reduzir a sentença por desvio de fundos e suborno, indicaram os magistrados, de acordo com o meio de comunicação local VNExpress, citado pela agência de notícias EFE.

No entanto, os juízes sublinharam que a lei permite que a condenação à morte seja comutada em prisão perpétua se forem devolvidos pelo menos três quartos do valor das perdas causadas.

Durante o processo de recurso, entre 4 e 26 de novembro, Lan, de 68 anos, mostrou-se disposta a pagar completamente a dívida, depois de, em abril, ter sido condenada à pena capital por desvio de fundos do Banco Comercial de Saigão (SCB).