Iates, carros de luxo e Birkin's de meio milhão de dólares. Bens de milionária vietnamita condenada por fraude vão a leilão

Iates, carros de luxo e duas carteiras Birkin, da Hermès, são alguns dos bens de luxo que um dia pertenceram à milionária vietnamita Truong My Lan, que foi condenada em 2024 por desvio de fundos de um dos maiores bancos do Vietname durante 11 anos, no que ficou conhecido como o maior escândalo financeiro do país. A antiga promotora imobiliária, de 68 anos, foi inicialmente condenada à morte. Mas em 2025 o tribunal declarou que poderia contornar a pena se devolvesse três quartos do valor desviado.

Apesar de ter de devolver às vítimas 27 mil milhões de dólares, cerca de 23 mil milhões de euros, até agora os leilões resultaram na devolução de apenas 455 mil dólares, cerca de 395 mil euros, diz o advogado da milionária à CNN. De acordo com Nguyen Thi Huyen Trang, advogado que representa Truong My Lan, os valores angariados com os leilões vão em primeiro lugar para pagar os custos do processo, o que reduz as compensações destinadas aos lesados pela fraude financeira.

A tentativa de venda mais recente foi a de três iates de luxo — que entretanto falharam em atrair compradores, avançou o jornal vietnamita VN. O leilão online organizado pela Ho Chi Minh City Asset Auction Service Center apresentou o The Reverie Saigon, um barco de luxo francês com preço inicial de quase 1,3 milhões de euros; além dos iates THALIA e ELECTRA.

Em maio foram leiloadas duas carteiras Birkin confiscadas à milionária. As peças foram vendidas por mais de 465 mil euros em apenas 30 minutos. Uma delas, tamanho 25, em pele de crocodilo albino com pedras no fecho e nas alças, alcançou um valor superior a 380 mil euros. A outra carteira, tamanho 30, vendeu-se por 82 mil euros. Entretanto, de acordo com o The Sun, Truong My Lan terá pedido para que as peças — uma comprada em Itália e a outra oferecida por um milionário malaio — não fossem vendidas e ficassem na família, servindo como uma espécie de garantia para o futuro dos filhos e netos.

Os modelos Birkin, da Hermès, podem alcançar centenas de milhares de euros em leilões por serem muito exclusivos — a marca produz apenas uma quantidade limitada por ano e para adquirir uma carteira nova os clientes precisam de entrar numa lista de espera e apresentar um consumo mínimo na loja. Em julho de 2025 o protótipo original criado pela Hermès em homenagem a Jane Birkin foi leiloado e vendido por 8,6 milhões de euros, tornando-se a carteira leiloada mais cara de sempre.