O diretor-executivo da UnitedHealthCare — uma das maiores seguradores de saúde dos EUA — foi morto a tiro esta quarta-feira em Manhattan, Nova Iorque, avança o New York Times. De acordo com a polícia, Brian Thompson, de 50 anos, foi alvejado no peito.

Thompson foi baleado cerca das 6h45 da manhã (11h45 em Lisboa) em frente ao hotel Hilton, em Manhattan. O CEO da UnitedHealthCare ainda foi levado, em estado crítico, para o hospital Mount Sinai, onde acabou por morrer. A polícia está à procura do atirador, que agiu encapuzado e que fugiu a pé num primeiro momento, e depois de bicicleta, pela Sexta Avenida.

Brian Thompson foi morto antes do início de uma conferência de investidores da empresa, em Nova Iorque. Quando o gestor ia entrar no edifício onde iria decorrer o evento, o atirador disparou vários tiros a poucos metros de distância. A conferência ainda se iniciou mas foi interrompida devido a uma “situação médica muito grave”, disse à Reuters o CEO da UnitedHealth, Andrew Witty.

Brian Thompson era diretor-executivo da UnitedHealthCare desde abril de 2021.