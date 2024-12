A nacionalização e privatização da Efacec, pelos anteriores governos socialistas, deverá mesmo ser objeto de inquérito parlamentar, proposto pela IL. A comissão parlamentar de inquérito vai receber, segundo apurou o Observador, votos favoráveis do PSD, CDS e Chega, mas da esquerda também chega o aval para o escrutínio dos processos, pretendendo esse lado um olhar mais atento à privatização.

O PS votará contra a comissão parlamentar.

Carlos Guimarães Pinto, deputado da IL, apresentou o projeto de comissão de inquérito realçando que “564 milhões de euros é o custo que a Efacec poderá representar para os contribuintes. 564 milhões de euros, cinco vezes mais do que os prejuízos da Santa Casa da Misericórdia que justificaram uma comissão inquérito; são 140 vezes mais do que o custo do tratamento das gémeas que justificou outra comissão de inquérito”.

O deputado liberal sustenta que, em 2020, antes de nacionalizada, “a Efacec já estava numa situação complicada, mas em três anos sob gestão pública uma empresa que já estava mal conseguiu o feito de ficar ainda pior”. E mesmo em áreas de negócio que cresciam a nível mundial, a Efacec caia: nas encomendas de automação caíram 67%, as da unidade de transformadores recuaram 73%, as da unidade de mobilidade elétrica 80%. “O governo [do PS] nacionalizou a Efacec sem sequer fazer a análise independente que verificasse o interesse público da operação, acreditando puramente nas garantias da administração de que a empresa era viável, era economicamente sustentável e que as dificuldades eram apenas temporárias”. Só que, continua o deputado a explicar o pedido de inquérito, “em três anos a empresa perdeu quase toda a sua receita, só pagava a fornecedores quando o dinheiro do Estado entrava, as dificuldades que eram supostamente temporárias tornaram-se permanentes”.

E assim teve, segundo contabilizou o Tribunal de Contas, um financiamento público de de 484 milhões com potencial para subir para 564 milhões. E há muito que “não sabemos”, nas palavras do deputado liberal. “Não sabemos, não sabemos, não sabemos mas era altura de sabermos e sabermos o que aconteceu à Efacec. Esconder o que aconteceu pode ser muito conveniente para alguns, mas seria o primeiro passo para que tudo pudesse voltar a acontecer outra vez”.

Na primeira intervenção, a seguir à declaração de Carlos Guimarães Pinto, logo o Chega garantiu que iria votar a favor. “Concordamos com a comissão parlamentar de inquérito. Doa a quem doer”, declarou o deputado Carlos Barbosa. O Chega, na anterior legislatura também já tinha feito uma proposta para a comissão à Efacec, e quer “continuar nessa prossecução da verdade. O que foi feito não lembra o diabo”.

Se do CDS, da voz de Paulo Núncio, no Parlamento o voto favorável não deixou dúvidas: “O CDS é a favor da comissão de inquérito”, do PSD Bruno Ventura não deixou esse voto claro, mas o Observador sabe que é intenção do grupo parlamentar votar favoravelmente o que permite que a comissão passe. Bruno Ventura, no entanto, atacou o PS pelos atos na Efacec. “Entre

Em atualização