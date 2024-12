O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, destacou esta quarta-feira a presença de jovens numa missa evocativa da memória de Francisco Sá Carneiro no Porto, considerando que está acontecer uma redescoberta do legado do antigo primeiro-ministro.

“Hoje notei aqui uma coisa que me impressionou muito. Tenho vindo todos os anos a várias celebrações, e aqui encontrei uma coisa diferente, que é muita gente nova”, disse aos jornalistas à saída de uma missa na igreja de Cristo Rei, no Porto.

Decorreu esta quarta-feira na igreja da Foz do Douro uma missa em homenagem ao antigo primeiro-ministro da AD (PPD/CDS/PPM) Francisco Sá Carneiro, ao ex-ministro Adelino Amaro da Costa e aos acompanhantes do desastre de avião que os transportava, que aconteceu há 44 anos e causou a morte aos seus ocupantes.

Segundo Marcelo Rebelo de Sousa, “normalmente, em Lisboa, nas celebrações, aparecem aqueles que são fundadores do partido, com 90 anos, 80 anos, 70 anos, mas é muito raro encontrar – até há poucos anos, era raro encontrar – [pessoas] nos 20, nos 30 anos”, observou.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“A leitura que faço é que realmente o legado de Sá Carneiro está a passar às novíssimas gerações que não o conheceram, não privaram com ele, têm uma memória muito, muito longínqua, porque ele deixou-nos muito cedo”, considerou.

Para o Presidente da República e também antigo líder do PSD, os jovens “de repente descobrem aquilo que foi a sua herança, o seu pensamento, uma riqueza que para os mais velhos era uma evidência, mas que para muita gente não era”.

“É uma redescoberta de Sá Carneiro pela juventude”, considerou.

O Presidente da República evocou esta quarta-feira Sá Carneiro e Amaro da Costa, passados 44 anos da sua morte na queda de um avião sobre Camarate, e afirmou que nunca serão esquecidos, reiterando que “a verdade não prescreve”.

Através de uma nota publicada no sítio oficial da Presidência da República na Internet, Marcelo Rebelo de Sousa fez saber que “assistiu hoje (quarta-feira), no Porto, na Igreja do Cristo Rei, a uma missa de sufrágio evocativa dos falecidos”.

O chefe de Estado assinala, neste texto, o “quadragésimo quarto aniversário da tragédia ocorrida em Camarate, em que faleceram o primeiro-ministro, Francisco Sá Carneiro, o ministro da Defesa Nacional, Adelino Amaro da Costa, bem como as suas mulheres, Snu Abecassis e Maria Manuel Simões Vaz da Silva Pires, além do Dr. António Patrício Gouveia e dos dois pilotos da aeronave”.

“O Presidente da República mantém a convicção de que a verdade não prescreve e de que a passagem do tempo não apaga a memória inspiradora dos que perderam a vida em 4 de dezembro de 1980”, lê-se na nota, que é semelhante a outras que fez publicar nesta data em anos anteriores.

Marcelo Rebelo de Sousa, “em nome de Portugal, evoca, neste dia, Francisco Sá Carneiro e Adelino Amaro da Costa, dois portugueses de exceção, cidadãos e homens públicos que lutaram pelo seu país, com sacrifício da própria vida”.

“Tendo decorrido mais de quatro décadas sobre o seu desaparecimento, nunca esqueceremos o seu exemplo, um exemplo de dedicação a Portugal e aos valores da liberdade, da democracia e da justiça social”, afirma o Presidente da República.