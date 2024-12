O antigo presidente da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia Luís Filipe Menezes garantiu esta quarta-feira que não vai candidatar-se a nenhuma autarquia do país nas próximas eleições autárquicas de 2025.

“Não tenciono candidatar-me a nenhuma autarquia deste país”, atirou o social-democrata à entrada para a FEP Global Summit – Cimeira Estudantil sobre Geopolítica em Portugal, no Porto, quando questionado sobre se tencionava encabeçar uma candidatura autárquica a Gaia.

Apesar da insistência dos jornalistas, o antigo líder do PSD referiu que não é sua intenção voltar à vida política nesses termos. E acrescentou: “Eu disse há cerca de 10 anos que não tencionava ocupar mais nenhum cargo eletivo e executivo”.

Já sobre quem irá apoiar para liderar as câmaras municipais de Vila Nova de Gaia, atualmente presidida pelo socialista Eduardo Vítor Rodrigues, e do Porto, sob a liderança do independente Rui Moreira, Menezes frisou ainda não saber quem são os candidatos.

“Não sei quem são os candidatos, não faço a mínima ideia”, salientou.

Além disso, o social-democrata apontou que faltam 10 meses para as eleições autárquicas e que, durante esse período, tudo pode mudar.

“Sabem muito melhor do que eu que em 10 meses tudo muda”, atirou.