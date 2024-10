Luís Filipe Menezes: "Pedro Nuno Santos fez o velório da geringonça"

O antigo presidente do PSD diz que, de todos os líderes, Luís Montenegro foi o que esteve “menos mal” em todo o processo orçamental e que Pedro Nuno Santos, ao anunciar que viabiliza o Orçamento do Estado, fez “senão um enterro, um velório da geringonça“. Em entrevista ao programa Vichyssoise, da Rádio Observador, o antigo presidente do PSD diz que não vai ao Congresso do partido em Braga e que o líder do PS, com a decisão que o tomou, “esvaziou de interesse” a reunião magna.

Luís Filipe Menezes diz ainda que uma candidatura de Marques Mendes à Presidência da República “ganhou muita força” nos últimos tempos, em particular com as palavras de Luís Montenegro. Diz que o problema do almirante Gouveia e Melo é que em campanha “tem de falar” e que, após o ouvir falar, acredita que acabaria com “seis marinheiros a votar nele”. Diz que Passos Coelho seria um bom candidato, confessando que prefere líderes que leem filosofia. Ao contrário de Rio que, regista, “prefere o Tio Patinhas” e, embora fosse um “candidato credível”, não ganharia eleições.

[Ouça aqui na íntegra o programa Vichyssoise desta semana:]

“Falavam em frenesim, frenesim. Faziam a Guterres as críticas que fazem a Pedro Nuno”

Pedro Nuno Santos anunciou esta quinta-feira à noite que decidiu viabilizar o Orçamento do Estado para o próximo ano. Esta é uma vitória do PS ou do PSD de Luís Montenegro?

Quando muito é um empate. É um empate para começar tudo de novo. Esta novela teve os seus aspetos dramáticos. Toda a novela tem sempre os seus aspetos dramáticos no fim, normalmente no último capítulo. Esta novela começou quando o Presidente da República, em primeiro lugar, deveria na noite das eleições ter percebido — num mundo em guerra, numa Europa a caminho de uma eventual recessão, de um crescimento económico incipiente, com alterações científico-tecnológicas brutais a decorrer no mundo, com eventuais consequências no funcionamento das democracias, no emprego — que ter aquela fotografia eleitoral que é única em 50 anos tornava muito difícil a viabilidade de um governo ou de um acordo maioritário de governação a médio prazo. Portanto, isto não era uma novidade. Aquela pressa que o Presidente da República teve há 15 dias atrás de convocar o Conselho de Estado para pressionar o Partido Socialista, penso que se essa pressão tivesse sido feita quando se iniciou a governação…

Antes da posse?

Imediatamente após a posse e provavelmente até antes da posse. No sentido de mostrar qual era o quadro, que era complexo, e ali estudar a possibilidade de viabilizar um governo de legislatura. Como sabemos, três quartos da foz orçamental já foram para compromissos com as diferentes forças que os reivindicavam ao anterior governo, e não é disso que o país está só a precisar, ou principalmente a precisar. cada ciclo político precisa das suas reformas estruturais. Este ciclo político em que vem aí a robótica, a inteligência artificial, a computação quântica, um conjunto de mudanças radicais no mundo, um mundo em guerra, é um país que precisa de reformas que aumentem a sua competitividade. Reformas na justiça. Assistimos hoje ao início de um julgamento dez anos depois de uma investigação se iniciar. E é esse o panorama que temos na justiça portuguesa. Reformas na segurança, na política de imigração. E eu estou à vontade, por exemplo, porque sabem que eu não morro de amor pelo doutor Rui Rio, mas de qualquer maneira respeito ainda o Rui Rio. E geriu um programa num dos canais de televisão que eu achei que ele e as pessoas que estiveram com ele, estiveram muito bem. Porque desenvolveu um conjunto de medidas no campo da economia, do investimento, do mercado de capitais, de políticas amigas do investimento e da economia, que só são possíveis de desenvolver havendo um contrapeso ao PSD, que as venha a viabilizar no Parlamento.

E Montenegro geriu bem esta negociação, até do ponto de vista da sua imagem pública e da imagem pública do Governo?

Digamos, entre todos os líderes, Montenegro foi o que esteve menos mal. Bom, mas é evidente que o doutor Montenegro tem que ter em linha de conta que ele não é um líder da oposição. Ele é um primeiro-ministro e, a partir de agora, tem que se preocupar com muito mais do que ultrapassar esta primeira fasquia. Esta fasquia o que é que lhe assegura? Que vai ser primeiro-ministro provavelmente até agosto de 2026. Agora, nenhum de nós quer que ele chegue moribundo a agosto de 2026 ou que o país chegue numa situação de dificuldade. Provavelmente assim não será, porque, pronto, a economia europeia irá se sustentar e os fundos comunitários que estão aí irão sustentar um certo equilíbrio da economia portuguesa, mas também mais uma vez as perspetivas que o senhor conhece, eu conheço, são de crescimentos económicos de 1%, 1,5%, incipientes daqueles crescimentos económicos que nós dizemos aos nossos filhos, daqui a 20 anos vocês vão ter uma boa vida. Ora, não é disso que o país precisa.