Abdul Bashir, acusado pelo Ministério Público de 11 crimes, deveria começar a ser ouvido esta quinta-feira. O afegão — acusado da morte de duas mulheres com uma no Centro Ismaili em março de 2023 — está presente em tribunal, mas está demasiado medicado e alega não ter condições para prestar esclarecimentos, avança o Correio da Manhã.

A primeira sessão do julgamento do homem que matou duas mulheres com uma arma branca a 28 de março de 2023 teve início pelas 9h30 desta quinta-feira no Juízo Central Criminal de Lisboa, no Campus de Justiça, e deverá terminar pelas 14h. Bashir é acusado de dois crimes de homicídio grave, seis de homicídio agravado na forma tentada, dois de resistência e coação sobre funcionário e um de posse de arma proibida.

Após ter sido detido, o afegão ficou sujeito a medida de coação de internamento preventivo no hospital psiquiátrico prisional de Caxias por sofrer de doença mental.

“O arguido padecia, à altura dos factos, e ainda padece de anomalia psíquica, desde logo um quadro psiquiátrico de esquizofrenia e de uma perturbação da personalidade mista, designadamente perturbação de personalidade narcisista e perturbação de personalidade antissocial, pelo que foi requerida a declaração da inimputabilidade”, indicava à época a nota do Departamento Central de Investigação e Ação Penal divulgada em março deste ano e citada pela agência Lusa.